Donald Trump habló sobre el programa nuclear iraní y comparó el ataque a Fordow con el de Hiroshima

Por el lado de Irán, el asesor y vocero del ayatolá Alí Jamenei, Mehdi Mohammadi, aseguró que el ataque no provocó daños irreversibles ya que " esperaban el ataque " desde hace varios días.

La conclusión de Donald Trump sobre los daños al programa nuclear iraní

Luego del operativo sobre la base iraní, Trump detalló: "Ese ataque puso fin a la guerra. No quiero usar el ejemplo de Hiroshima. No quiero usar el ejemplo de Nagasaki. Pero fue esencialmente lo mismo. Eso puso fin a esa guerra. Esto puso fin a esta guerra. Si no hubiéramos eliminado eso, estarían luchando ahora mismo”.