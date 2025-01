Donald Trump ordenó desclasificar archivos de los asesinatos de John F. Kennedy y Martin Luther King

Donald Trump dio su primera entrevista.jpg Trump apuntó contra varias aristas, como China y un presunto espionaje ilegal mediante Tik-Tok, la inmigración y la violencia criminal.

En abril de 1968, dos meses antes del magnicidio de "RFK", Martin Luther King Jr., una de las principales figuras en la lucha contra el segregacionismo y la justicia social, fue abatido en el balcón del hotel Lorraine de Memphis, Tennessee. James Earl Ray fue condenado por la muerte y murió en prisión en 1998, pero los hijos de King han expresado dudas en el pasado sobre si Ray fue el asesino.

La primera entrevista de Trump como presidente: habló de China, TikTok, los archivos secretos y los inmigrantes

Trump brindó su primera entrevista desde que comenzó un nuevo mandato como presidente de Estados Unidos el pasado lunes. Allí apuntó contra varias aristas, como China y un presunto espionaje ilegal mediante Tik-Tok, la inmigración y la violencia criminal.

Sobre su promesa de hacer públicos los archivos secretos del FBI vinculados al asesinato de John F. Kennedy, expresidente de Estados Unidos, indicó que lo haría "inmediatamente". En su primer mandato había avanzado con una parte de la desclasificación de más de 2.000 registros, pero esta vez dijo que publicaría todo.

“Lo hice con Kennedy, hasta cierto punto. Pero algunos funcionarios de nuestro gobierno me pidieron que no lo hiciera y, como saben, hay que respetarlos”, mencionó al respecto. “Simplemente no era un buen momento para publicarlos, pero esta vez intentaré hacerlo enseguida, después de obtener la información”, sentenció.