Donald Trump dio su primera entrevista como presidente de EEUU: habló de China, TikTok, los archivos secretos y los inmigrantes

Trump comenzó hablando de su regreso al poder , considerando que nunca pensó en no volver al mismo: “Fue un montón de trabajo. Sentí que era necesario estar aquí, por la inflación , el desastre de Afganistán , el 7 de octubre”.

De esta forma, cuestionó fuertemente a Joe Biden: “Sus cuatro años nos mostró unas cosa, que la filosofía de la izquierda radical es horrible y que no funciona. Ves el crimen, lo que pasa en la frontera... Tenemos terroristas en nuestro territorio, personas que asesinaron y que aún están libres".

"Algunos que vienen de la cárcel de otros países, no entiendo por qué alguien les abriría las puertas”, expandió.

“La gente ha entendido que los demócratas no pueden gobernar y que las políticas fueron terribles. No quieren ver a mujeres ser golpeadas por hombres en un ring de boxeo. No quieren ver mujeres y hombres en el mismo deporte", señaló cuestionando al feminismo.

Trump contra las políticas de Joe Biden

Luego prosiguió apuntando contra algunas políticas de género e impositivas: "No quieren tener ´transgénero para todos´, ni ver que un hombre deja la casa como un chico y vuelve dos días después como chica. Ni impuestos por encima de lo esperado. En mi opinión, los demócratas no usan sentido común o son estúpidos”.

Asimismo, Trump no descartó iniciar una investigación contra el expresidente Biden, pero consideró que el Congreso será el encargado de evaluar esa posibilidad.

En ese sentido, recordó las acusaciones e investigaciones en su contra: “Pasé cuatro años de infierno por culpa de esta escoria con la que tuvimos que lidiar”.

“Gasté millones de dólares en honorarios legales y gané. Pero lo hice de la manera más difícil. Es realmente difícil decir que ellos no deberían tener que pasar por lo mismo también. Es muy difícil decirlo”, agregó.

Así, volvió a cuestionar a Biden, planteando que debería "indultarse a él mismo" y continuó afirmando que el anterior mandatario "recibió muy malos consejos. Como en todo, tiene muy malos asesores. Alguien le aconsejó que diera indultos a todos menos a él”.

Respecto a los incendios en California y los problemas ambientales, aseguró que "los estados deben poder ocuparse de sus propios problemas si son afectados por un desastre natural” y que "el gobierno federal solo brindará asistencia financiera, pero no enviará apoyo logístico".

De este modo, dio indicios de los recortes que aplicará a la FEMA y aclaró: “Prefiero que los estados se ocupen de sus propios problemas. Amo a Oklahoma, pero si sufren un tornado o algo así, dejen que Oklahoma lo arregle".

"El gobierno federal puede ayudarlos con el dinero. La FEMA está interponiéndose en todo y los demócratas en realidad la usaron para ayudar a Carolina del Norte”, subrayó.

Trump cuestionó a China y habló de Tik-Tok

El mandatario estadounidense se expresó respecto a la relación bilateral con el país asiático y a la utilización política de Tik-Tok, donde las acusaciones de espionaje mediante la red social de origen chino es cada vez más frecuente, tanto que en sus últimos días de gestión Biden decidió prohibirla.

En ese aspecto, el republicano dio una prórroga de 75 días hasta que pueda resolverse la situación, y minorizó el hecho advirtiendo que hay muchos otros productos chinos en el continente: “Dicen que es una aplicación de espionaje, pero se puede decir eso de todo lo que se fabrica allí, como nuestros teléfonos, la mayoría son fabricados en China".

"Lo interesante con Tik-Tok, sin embargo, es que estás tratando con muchos jóvenes que les encanta ¿Es realmente tan importante para China espiar a los jóvenes, a niños viendo videos locos?”, adhirió.

"Fabrican tus teléfonos, fabrican tus computadoras y muchas otras cosas. ¿No es eso una amenaza más grande?”, reafirmó, en un contexto en el que prometió aumentar un 10% los aranceles para los productos fabricados allí.

La desclasificación de los archivos secretos

Finalmente, Trump respondió acerca de su promesa de hacer públicos los archivos secretos del FBI vinculados al asesinato de John F. Kennedy, expresidente de Estados Unidos, indicando que "lo hará inmediatamente".

En su primer mandato había avanzado con una parte de la desclasificación de más de 2.000 registros, pero esta vez dijo que publicaría todo, e incluso no descartó que se incluyan el asesinato de otros líderes como Martin Luther King.

“Lo hice con Kennedy, hasta cierto punto. Pero algunos funcionarios de nuestro gobierno me pidieron que no lo hiciera y, como saben, hay que respetarlos”, mencionó al respecto.

“Simplemente no era un buen momento para publicarlos, pero esta vez intentaré hacerlo enseguida, después de obtener la información”, sentenció.