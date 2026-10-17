El cirujano que operó al papa León XIV aseguró que "no hay motivos clínicos" que le impidan viajar a la Argentina

Stefano Margaritora destacó la recuperación del pontífice tras la cirugía por un adenocarcinoma pulmonar y estimó que estará plenamente recuperado en unos diez días. La gira por América Latina está prevista del 6 al 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, Argentina y Perú.

El cirujano Stefano Margaritora, encargado de la operación al papa León XIV realizada el pasado martes 13 de octubre por un adenocarcinoma pulmonar , afirmó que no existen impedimentos médicos para que el pontífice realice su viaje apostólico por América Latina , previsto para noviembre. La evaluación se conoció este sábado, después de que el Papa recibiera el alta del Hospital Gemelli de Roma, donde permaneció internado durante cuatro días.

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, sostuvo el especialista en declaraciones a Vatican News. Según explicó, la recuperación avanza dentro de los plazos esperados y el pontífice podría estar plenamente recuperado antes de la gira.

“Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, señaló. Y agregó: “Por tanto, d ado que ya ha transcurrido casi una semana, en definitiva, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más”.

A pesar de que la gira por Sudamérica - que tendrá paradas en Uruguay, Argentina y Perú - contempla varios vuelos y recorridos por distintas ciudades, el médico insistió: “En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”.

La postura del cirujano aporta una señal favorable para la gira, aunque días atrás el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin , había advertido que la decisión dependería de la evolución del pontífice y de las recomendaciones médicas.

“Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”, había declarado Parolin, quien describió la visita como “un viaje largo y exigente”.

Cómo evoluciona la salud del Papa tras la operación

León XIV recibió el alta este sábado y regresó al Vaticano después de cuatro días de internación. Para este domingo está previsto que rece el ángelus desde la ventana de sus aposentos papales.

Margaritora, catedrático de Cirugía Torácica en la Universidad Católica del Sagrado Corazón y director de la unidad de cirugía torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli, destacó los resultados de los controles realizados antes del alta.

“En el momento del alta hospitalaria, León se encontraba en unas condiciones clínicas absolutamente satisfactorias. Sus análisis de sangre eran completamente normales y la función cardíaca estaba en orden. La reexpansión del pulmón después de la intervención está siguiendo los plazos previstos habitualmente. Por tanto, en términos generales, su estado es bueno”, afirmó.

El médico también explicó que el tumor fue detectado de manera fortuita durante unos estudios de rutina. “El descubrimiento del tumor maligno de pulmón del Papa fue absolutamente fortuito, como, por desgracia, sucede con frecuencia. Al realizarle unas pruebas rutinarias del abdomen, se descubrió en el tórax, en las bases pulmonares, una pequeña mancha”, relató.

Según detalló, durante los estudios radiológicos del abdomen también pueden visualizarse las bases pulmonares. “Pero, desde luego, si aquella pequeña mancha hubiera estado un poco más arriba, no se habría visto”, agregó.

La operación consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho y duró aproximadamente tres horas. Pese a la preocupación que generó la difusión del diagnóstico, Margaritora sostuvo que se trató de un procedimiento habitual para este tipo de tumores.

“No sería honesto si dijera que fue muy complicada para atribuirme gestas heroicas”, afirmó. Luego explicó: “En realidad, la intervención del Santo Padre fue una operación rutinaria, en el sentido de que, en casos similares, cuando se trata de un tumor pulmonar de cierto tamaño, hay que extirpar todo el lóbulo en el que se encuentra. En el caso del Santo Padre, el lóbulo inferior del pulmón derecho. Así que, desde este punto de vista, fue una intervención rutinaria”.

El especialista no precisó el tamaño del tumor. Antes de la cirugía, León XIV había descrito el nódulo como una lesión “en estado inicial” y “bien localizado”.

El cirujano contó cómo fue la operación de León XIV

Margaritora también dio detalles de cómo fue el momento de la intervención del Sumo Pontífice y destacó su actitud durante la intervención y el proceso de recuperación.

“Como es una persona verdaderamente sencilla y sonriente, nos habíamos colocado un poco en forma de anfiteatro: yo, mis colegas, los anestesistas y el personal del quirófano”, contó.

Luego relató el intercambio que mantuvo con el Papa antes de comenzar el procedimiento: “Cuando entró, miró a su alrededor, nos vio y le dije: ‘Santo Padre, este es nuestro dream team’. Él sonrió y se preparó y comenzamos las maniobras de anestesia”.

El médico aseguró que el comportamiento del pontífice facilitó el trabajo del equipo sanitario y destacó que siguió las indicaciones durante la recuperación.

“No lo digo por adulación, sino porque realmente ha sido un paciente que no ha causado el más mínimo problema al equipo que lo atendía, y tampoco lo habría causado si se hubiera llamado Mario Bianchi… Siempre tranquilo, siempre sonriente y con muy pocas quejas ante un dolor que, pese a todas las medidas adoptadas, una persona sin duda experimenta”, señaló.

También contó que León XIV cumplió con las pautas de alimentación y fisioterapia, e incluso mostró más iniciativa de la que le habían pedido.

“Se ha puesto de pie y siempre hacía incluso un poco más de lo que le pedíamos. El segundo día después de la operación, nos dimos vuelta y vimos que él mismo estaba colocando las sillas de la capilla. Le dijimos: ‘Santo Padre, ya estamos nosotros’. Y él respondió: ‘No importa, puedo hacerlo, lo hago’. Así que, ¿qué puedo decir? Ha sido verdaderamente un paciente absolutamente ideal”, concluyó.

Cuándo viajará el Papa a la Argentina

La primera gira apostólica de León XIV por América Latina está programada entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Por ahora, el Vaticano no anunció cambios en el itinerario.

La evaluación favorable de Margaritora constituye una señal positiva para el viaje, aunque la decisión final dependerá de la evolución del pontífice y de las recomendaciones de su equipo médico.

La agenda contempla desplazamientos en avión y actividades en varias ciudades de los tres países. En ese contexto, la recuperación física durante las próximas semanas será clave para determinar si León XIV puede cumplir con el cronograma previsto.