El funeral del papa Francisco: por qué pidió ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor

El Papa detalló que el féretro "debe estar en la tierra" y que sea "sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción, Franciscus. Los gastos correrán por cuenta de "la suma del benefactor que he dispuesto: será transferida a la Basílica Papal de Santa María la Mayor y para la cual he encargado las oportunas instrucciones al Arzobispo Rolandas Makrickas.