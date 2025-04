El Papa donó sus últimos €200.000 para ayudar a los presos antes de morir

papa francisco feretro 2.jpg El papa Francisco falleció a los 88 años. EFE

"Él me contestó: 'Casi no me queda dinero, pero todavía tengo algo en mi cuenta'. Y me entregó 200.000 euros", relató Ambarus, quien también subrayó el constante compromiso del papa Francisco en defensa de los presos.

Ambarus recordó además la reciente visita del pontífice a la prisión de Regina Coeli, en Roma, el pasado jueves con motivo del Jueves Santo, apenas cuatro días antes de su muerte, donde "gritó al mundo, con toda su fuerza, la necesidad de atender a los reclusos".