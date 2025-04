Murió Roy Thomas Baker, productor de "Bohemian Rhapsody" de Queen y grandes clásicos del rock

“Cuando se lanzó la canción, pensé que sería un éxito”, declaró Baker a The New York Times en 2005. “No sabíamos que sería tan grande. No me di cuenta de que se seguiría hablando de ella 30 años después”.

También trabajó con The Rolling Stones, The Who, Nazareth, Santana, T. Rex, Yes, Guns N' Roses, Alice Cooper, Foreigner, Pilot, Ozzy Osbourne, The Stranglers, Dusty Springfield, T'Pau, Mötley Crüe y Cheap Trick, entre muchos otros.

Al enterarse del fallecimiento de Baker, el guitarrista de Queen, Brian May, escribió: "Es muy triste saber del fallecimiento de Roy Thomas Baker. Roy jugó un papel fundamental en la producción de gran parte de la música de Queen en sus inicios… Su contribución a la producción, junto con la ingeniería de Mike Stone en 'Bohemian Rhapsody', jamás será olvidada. Lamento haber perdido el contacto con Roy últimamente. Supongo que la vida va tan rápido hoy en día que imaginamos que tendremos tiempo de sobra para reavivar una amistad, y de repente, un día, es demasiado tarde. Gracias, Roy, por todo el gran trabajo que hiciste por nosotros y por todo lo bien que lo pasamos. Descansa en paz".

