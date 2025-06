El gesto de la reina Máxima junto a Donald Trump que generó reacciones

maxima imita a trump En el video se la ve a Máxima acompañada de su esposo y el presidente. @alertanews24

Donald Trump afirmó que EEUU se reunirá con Irán la próxima semana, pero "no cree que un acuerdo nuclear sea necesario"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a la prensa este miércoles desde la cumbre de la OTAN en La Haya que su país se reunirá con Irán la próxima semana para tratar un posible acuerdo nuclear, A su vez, reiteró que en su opinión "no cree que dicho acuerdo sea necesario".

“Hablaremos con ellos la próxima semana, con Irán. Quizás firmemos un acuerdo, no lo sé. En mi opinión, no creo que sea tan necesario. Es decir, tuvieron una guerra, lucharon, y ahora regresan a su mundo. No me importa si tengo un acuerdo o no”, declaró ante periodistas en La Haya.