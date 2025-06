El líder supremo de Irán amenazó con volver a bombardear bases de EEUU si su país es atacado

ali khamenei aparición tv "El costo para el enemigo y el agresor será sin duda elevado", sumó el líder de Irán.

“Hablaremos con ellos la próxima semana, con Irán. Quizás firmemos un acuerdo, no lo sé. En mi opinión, no creo que sea tan necesario. Es decir, tuvieron una guerra, lucharon, y ahora regresan a su mundo. No me importa si tengo un acuerdo o no”, dijo a periodistas.

El líder supremo iraní Ali Khamenei dio su primera declaración desde el alto el fuego entre Irán e Israel: "Ganó la República islámica"

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, afirmó este jueves que Irán logró la victoria sobre Israel, tras casi dos semanas de conflicto entre ambos países. Lo dijo en su primera declaración pública desde que se declaró un alto el fuego.

El ayatolá afirmó que EEUU "no ganó nada" después de sus ataques del fin de semana a las instalaciones nucleares iraníes. También afirmó que Trump había "exagerado" el impacto de los ataques estadounidenses, al sostener que fueron "insignificantes en absoluto".

En una declaración publicada por los medios estatales, Khamenei saludó la "victoria" de su país en la guerra y afirmó que EEUU "intervino directamente en la guerra, convencido de que su negativa a participar conduciría a la destrucción total del régimen sionista".