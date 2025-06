La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia provoca protestas locales: "No hay espacio para Bezos"

Los preparativos para las festividades nupciales de tres días —previstas para el 26 y el 28 de junio— han irritado a los activistas, quienes afirman que Venecia se está convirtiendo en un paraíso para los ricos en detrimento de sus habitantes. Como resultado, los activistas han lanzado la campaña "No hay espacio para Bezos" , un juego de palabras con el proyecto espacial de Bezos, Blue Origin.

Durante el fin de semana, colgaron una enorme pancarta en la Torre de San Marcos de Venecia con la leyenda "Bezos" en mayúsculas azules y una X roja encima. La campaña "No hay espacio para Bezos" también ha desplegado otras pancartas y pegado pegatinas en las paredes de toda la ciudad.

"Esta boda es el símbolo de la explotación de la ciudad por parte de forasteros", dijo a Reuters Federica Toninelli, una activista veneciana de 33 años afiliada a los manifestantes "No hay espacio para Bezos" .

Ahora, los manifestantes amenazan con bloquear el acceso a los canales, así como a las estrechas calles de la ciudad, para evitar que los aproximadamente 200 invitados a la boda Bezos-Sánchez lleguen a los distintos lugares de la fiesta.

Entre los invitados se incluyen Katy Perry, algunas de las Kardashian, Eva Longoria, Oprah Winfrey y Gayle King.

El alcalde de Venecia habló sobre la boda de Jeff Bezos

Mientras tanto, el alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, expresó su esperanza de que la protesta no perturbara los planes de boda de Bezos y Sánchez. "Tendremos que disculparnos con Bezos", declaró Brugnaro a la prensa en Venecia el viernes. "Me avergüenzo de quienes se comportan así. Espero que Bezos venga de todos modos", añadió, señalando que "no todos los venecianos piensan como estos manifestantes".

Si las celebraciones de la boda de Bezos y Sánchez se llevan a cabo, marcarán la fiesta nupcial más grande celebrada en Venecia desde que George Clooney se casó con Amal Alamuddin en la laguna en 2014, un evento repleto de estrellas que se llevó a cabo sin problemas.