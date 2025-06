La última apuesta del gurú del dólar blue: "Es un gran momento para entrar"

En medio de la pax cambiaria y con el campo liquidando divisas a ritmo acelerado, el analista financiero o gurú del dólar blue Salvador Di Stéfano recomendó una inversión con potencial de largo plazo. Sin dar demasiadas vueltas, aseguró: “Es un gran momento para entrar”, y anticipó que las condiciones actuales generan una oportunidad “que no se ve todos los años”.

Sin embargo, Di Stéfano fue crítico con la decisión oficial de no prorrogar el esquema. “Le decimos a la gente que venda soja y maíz porque, probablemente, volvamos a los niveles de retención de enero. No veo bien que el Gobierno no las elimine en el corto plazo”, sentenció.

A su vez, alertó que el actual régimen cambiario no beneficia de igual manera a todos los actores del agro. “La pax cambiaria no le marida tan bien al agricultor, que espera una devaluación para desprenderse de la soja y ganar mucha guita”, dijo. En cambio, “sectores como la ganadería o la lechería sí se ven favorecidos por esta estabilidad”, completó.