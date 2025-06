"Fuera de Campo": regresa el festival alternativo de Mar del Plata con nuevo nombre

"Las expectativas de este año son agridulces, porque no estaríamos haciendo 'Fuera de Campo' si Mar del Plata funcionara bien, pero vemos que el Festival de Mar del Plata va por un camino que consideramos que no es el armónico con el resto del cine argentino", explica García Candela. El año pasado surgió esta iniciativa por parte de la comunidad audiovisual frente al avance de políticas que amenazan la soberanía cultural. Ahora ya consolidados, proponen seguir expandiendo su encuentro y reafirmando su lucha.

La convocatoria nacional para películas no es la única novedad. En esta segunda edición, el organizador de "Fuera de Campo" cuenta que buscan integrar charlas a su programación que no únicamente se centren en la financiación del cine, sino también en otros aspectos como la estética, distribución o educación. "Tratar de encontrar todas las patas que hacen al cine y dar una discusión honesta, intelectualmente, acerca de cómo veníamos y qué queremos hacer", agrega.

Primera edición de "Contracampo", que tuvo lugar en el Teatro Enrique Carreras, Mar del Plata.

Defender al cine argentino no significa únicamente abrirles las puertas a nuevas propuestas nacionales, sino también reivindicar lo que ya existe. Cambiar el nombre no significa abandonar la esencia. Al igual que en su primera edición, propone repensar películas del pasado. "Nos parece que es fundamental para entender por qué el cine argentino es como es y cómo puede ser, viendo lo que nuestros colegas del pasado han hecho también. Nuestra idea es que las películas 'viejas' y las nuevas dialoguen entre sí", concluye García Candela.

Dicen que no se elige lo que no se conoce y, aun así, el año pasado el festival alternativo acaparó todas las miradas y llenó las salas. En su segunda edición, que tendrá lugar en noviembre en el Teatro Enrique Carreras, regresa con nuevo nombre y una lucha que se mantiene firme. "Fuera de Campo" no sólo propone convertirse en un espacio donde nuevos directores estrenen sus películas, sino también un encuentro en el que se reivindique y celebre el cine argentino. Algo que en estos tiempos no sólo necesita Mar del Plata, sino también todo el país.