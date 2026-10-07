Israel celebra el tercer aniversario del ataque del 7 de octubre con homenajes, protestas y reclamos al gobierno de Benjamín Netanyahu

El ataque encabezado por Hamas el 7 de octubre de 2023 cumple tres años, y habrá ceremonias y movilizaciones en más de 400 puntos del país. Familiares de las víctimas y sobrevivientes volvieron a reclamar una comisión estatal que investigue las fallas que rodearon aquella jornada.

Israel conmemora este miércoles el tercer aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023 con homenajes, minutos de silencio, ceremonias y protestas organizadas en más de 400 lugares del país. A las 6:29, la hora en la que comenzó el ataque, se realizará un minuto de silencio nacional .

Al mediodía, familiares de las víctimas y organizaciones ciudadanas realizarán otro momento de reflexión, al que se sumarán hospitales públicos, municipios, universidades y empresas privadas.

El 7 de octubre de 2023, hombres armados liderados por Hamas irrumpieron en comunidades israelíes ubicadas en la frontera con Gaza. Más de 1.200 personas murieron y otras 251 fueron tomadas como rehenes .

Uno de los principales actos se realizará en el predio donde tuvo lugar el festival Nova , en el bosque de Re’im. Allí fueron asesinadas más de 370 personas y otras 44 fueron secuestradas durante el ataque.

Además, están previstas caravanas y diferentes manifestaciones a lo largo de la jornada. A diferencia de las ceremonias oficiales realizadas el lunes, buena parte de las actividades de este miércoles fueron organizadas por sobrevivientes, familiares y movimientos como el Consejo de Octubre y Kumu .

Por la noche se desarrollará en Tel Aviv una ceremonia nacional en memoria de las víctimas, con una convocatoria estimada de decenas de miles de personas. El evento fue organizado por Kumu, movimiento que representa a sobrevivientes y familiares de víctimas del ataque, y será conducido por el exrehén Eli Sharabi y la actriz Shani Cohen.

Shir Mathias, cuyos padres Shachar y Shlomi Mathias murieron durante el ataque al kibutz Holit, reclamó un cambio en el liderazgo israelí.

“Justo antes de que llegue el 7 de octubre, tengo un mensaje”, escribió en X. “Todos los que estuvieron al volante, tanto los uniformados como los de traje, deben regresar a casa. Hago un llamado a todos los ciudadanos de Israel: cambien su foto de perfil por el mensaje más evidente: ‘Todos deben regresar a casa’”.

El reclamo para investigar las fallas del 7 de octubre

Uno de los principales pedidos de los grupos que organizan las conmemoraciones es la creación de una comisión estatal de investigación, considerada el mecanismo de investigación con mayores facultades dentro del derecho israelí para analizar desastres y decisiones de alcance nacional.

Según estas organizaciones, el objetivo es determinar las responsabilidades por las fallas que permitieron el ataque. Benjamin Netanyahu resistió durante los últimos tres años los reclamos para constituir esa comisión y tampoco designó otra comisión especial para investigar lo ocurrido.

Einav Zangauker, madre del rehén liberado Matan Zangauker y una de las principales críticas del Gobierno, volvió a plantear la necesidad de establecer responsabilidades.

“Han pasado tres años desde aquel día que cambió mi vida y la de nuestro pueblo. Tres años de pérdida y dolor. Tres años de una exigencia fundamental de rendición de cuentas. Por los que perdimos, por los que regresaron y cuyas vidas cambiaron para siempre, y por un país que merece esperanza y reparación”, escribió el martes en X.

Netanyahu recordó el ataque y anticipó la continuidad de las operaciones

Las ceremonias oficiales israelíes se realizaron el lunes. Durante esos actos, Netanyahu afirmó: “Incluso tres años después del estallido de la guerra, cuando el Estado de Israel es más fuerte que nunca, las terribles horas del ataque de Simjat Torá permanecen grabadas en nuestra memoria”.

Al día siguiente, durante una reunión de gabinete, el primer ministro anticipó la continuidad de las operaciones militares pese al estancamiento del acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos un año atrás.

Netanyahu afirmó que Israel mató a “4.000 de los 6.000” militantes que, según sus cifras, ingresaron al país durante el ataque. “Los alcanzaremos a todos”, declaró.

Los ataques israelíes sobre Gaza continuaron prácticamente a diario. Desde el comienzo de la guerra, más de 73.000 palestinos murieron en el enclave, según cifras del Ministerio de Salud palestino en Gaza.

El aniversario en medio de la campaña electoral

La conmemoración se produce a menos de tres semanas de las elecciones del 27 de octubre, en las que el debate sobre las responsabilidades por el ataque adquirió un lugar central.

El aniversario afecta a Netanyahu. ONU

Los adversarios políticos de Netanyahu intensificaron sus cuestionamientos, especialmente después de una serie de informes periodísticos que sostuvieron que Israel habría recibido advertencias preliminares de Emiratos Árabes Unidos y Egipto antes del 7 de octubre.

“Esto es un fracaso rotundo”, afirmó Gadi Eisenkot, señalado actualmente como el principal rival electoral de Netanyahu, quien cuestionó la negativa del primer ministro a impulsar una comisión estatal.

“Netanyahu sabe mejor que nadie por qué huye de la verdad, por qué quiere ocultarla”, sostuvo Eisenkot durante una conferencia reciente.

El dirigente, cuyo hijo murió en Gaza durante la guerra, recorrerá durante el aniversario distintas comunidades israelíes ubicadas en la frontera con el enclave. El exprimer ministro Naftali Bennett, también rival de Netanyahu, realizará actividades similares.

Tres años después del ataque, las conmemoraciones combinan el recuerdo de las víctimas con una creciente exigencia de rendición de cuentas sobre las fallas que precedieron al 7 de octubre y las decisiones adoptadas posteriormente.

Cómo impacta en las elecciones de Israel

El episodio atraviesa los discursos, los carteles electorales y los debates televisivos. Tres años después, las fallas de seguridad que precedieron al ataque se convirtieron en uno de los principales temas de una elección que podría resultar determinante para la continuidad política de Netanyahu.

“El 7 de octubre es como un marco para toda la discusión política que está ocurriendo", afirmó Tamar Hermann, especialista en opinión pública israelí del Instituto de Democracia de Israel (IDI). "Todos sufrimos, de algún modo, estrés postraumático”.

Los opositores buscan responsabilizar al primer ministro por las fallas que permitieron el ataque y por las consecuencias de las guerras posteriores. Sus partidarios, en cambio, sostienen que fue traicionado por sectores del aparato de seguridad y reivindican su conducción de Israel durante los tres años siguientes.

Una derrota el 27 de octubre podría marcar el final de la extensa trayectoria política de Netanyahu, próximo a cumplir 77 años, mientras que una victoria significaría una nueva recuperación electoral para el dirigente que más tiempo ocupó el cargo de primer ministro en Israel.