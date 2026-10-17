Protestas en Francia: así fue el incendio que afectó gravemente el ayuntamiento de Limoges + Agregar ámbito en









Según testigos, un grupo de manifestantes encapuchados provocó el fuego en el edificio de 143 años. El prefecto local indicó que quedó casi destruido.

El edificio fue inaugurado en 1883 y su diseño se inspiró en el ayuntamiento de París.

El ayuntamiento de Limoges, en el centro de Francia, sufrió este sábado un incendio de grandes proporciones en el marco de una jornada de protestas contra el encarecimiento de la vida que se replicó en distintas ciudades del país. Según testigos, un grupo de manifestantes encapuchados prendió fuego a un vehículo policial frente a la sede municipal, rompió los vidrios e ingresó al edificio, donde se inició el incendio.

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Las llamas alcanzaron un ala y el techo y la cúpula se derrumbó. Los bomberos trabajaron para evitar que el fuego consumiera la totalidad de la construcción. El prefecto local, Maurice Barate, afirmó que el ayuntamiento quedó prácticamente destruido.

El alcalde de Limoges Guillaume Guérin condenó los hechos. “No hay palabras para condenar lo que ha ocurrido, de tan abyecto que es”, dijo a los medios unas cuatro horas después de que comenzara el fuego. También aseguró que los responsables serán identificados y detenidos.

@AlertaNews24 Un edificio histórico en una jornada de tensión El edificio fue inaugurado en 1883 y su diseño se inspiró en el ayuntamiento de París. Se trataba de uno de los inmuebles más emblemáticos de la ciudad.

El episodio ocurrió en una jornada que, según EFE, reunió a cientos de miles de personas en distintas ciudades francesas. Además del incendio, hubo saqueos de comercios en el centro de Limoges. El ministro del Interior, Laurent Núñez, informó que hubo 400 detenidos en todo el país en el marco de los disturbios.

Las causas exactas del fuego y el alcance final de los daños deberán ser determinados por las autoridades.

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