Real Madrid pide la renuncia del titular de LaLiga tras una polémica comparación con el nazismo + Agregar ámbito en









Florentino Pérez cuestionó los dichos de Javier Tebas, quien vinculó las críticas arbitrales difundidas por el canal oficial del club con las técnicas de propaganda de Joseph Goebbels.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, cuyo club reclamó la renuncia de Javier Tebas al frente de LaLiga. Real Madrid CF

El Real Madrid, presidido por Florentino Pérez, exigió este viernes la renuncia de presidente de LaLiga, Javier Tebas, luego de que el dirigente comparara la estrategia de comunicación del club sobre los arbitrajes con los métodos de propaganda utilizados por Joseph Goebbels durante el régimen nazi. La institución calificó sus declaraciones como graves y cuestionó su imparcialidad para ejercer el cargo.

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El conflicto se desató después de que Tebas publicara un extenso mensaje en redes sociales en el que criticó la cobertura de Real Madrid TV sobre las decisiones arbitrales. El canal oficial del equipo suele difundir videos con jugadas que considera errores de los colegiados y sostiene que determinadas decisiones perjudican las posibilidades del conjunto madrileño.

En su publicación, el titular de LaLiga cuestionó la reiteración de esos reclamos y vinculó esa estrategia comunicacional con los métodos empleados por el ministro de Propaganda de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La comparación provocó una fuerte reacción de la dirigencia del club, que reclamó explicaciones por los dichos.

A través de un comunicado oficial, el Real Madrid consideró que las expresiones de Tebas eran “absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad”. Además, cuestionó que un dirigente con responsabilidades en la conducción del fútbol español utilizara ese tipo de referencias para hablar de la institución, sus autoridades y sus medios de comunicación.

El club también sostuvo que las declaraciones evidencian una falta de neutralidad y respeto hacia la entidad. Por ese motivo, reclamó que Tebas deje tanto la presidencia de LaLiga como la vicepresidencia de la RFEF, al considerar que su comportamiento resulta incompatible con las responsabilidades que desempeña.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, fue cuestionado por Florentino Pérez tras comparar la comunicación arbitral del Real Madrid con la propaganda nazi. El Real Madrid profundiza sus críticas al arbitraje español y al caso Negreira La disputa se suma a otros enfrentamientos entre el Real Madrid y el dirigente por las críticas del club al arbitraje español. En septiembre, la institución ya había cuestionado la continuidad de Tebas después de sus declaraciones sobre las protestas madridistas por las decisiones arbitrales durante el partido frente al Atlético de Madrid, que terminó con una derrota del equipo de Pérez por 2-1. El conflicto también se desarrolla en medio de los reclamos del Real Madrid por el funcionamiento del sistema arbitral español y por el denominado caso Negreira. La investigación está vinculada con los pagos que el Barcelona realizó durante años a una empresa relacionada con José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.