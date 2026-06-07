Florentino Pérez fue reelegido en Real Madrid y confirmó el regreso de José Mourinho

El dirigente continuará al frente del club español tras imponerse en las elecciones presidenciales. Tras conocerse el resultado, oficializó la vuelta del entrenador portugués, que iniciará una nueva etapa en el banco del conjunto merengue.

Florentino Pérez fue reelegido como presidente del Real Madrid y continuará al frente de la institución más poderosa del fútbol europeo. Tras confirmarse su triunfo en las elecciones celebradas este domingo, el dirigente anunció oficialmente el regreso de José Mourinho como entrenador del primer equipo, una decisión que marcará el inicio de una nueva etapa deportiva.

" Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como lo es José Mourinho ", expresó Pérez durante su discurso de victoria.

La confirmación llegó después de varios días de especulaciones en la prensa española, que anticipaba que una nueva victoria electoral del mandatario estaría acompañada por el regreso del técnico portugués. Poco después del anuncio también se viralizó un video de Mourinho respondiendo " sí, por supuesto " cuando fue consultado sobre su vuelta al club.

Pérez celebró el resultado obtenido y destacó el amplio apoyo recibido por parte de los socios del club. " Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades, y hemos obtenido el segundo mejor resultado de nuestra historia ", aseguró el dirigente, quien recordó que la mejor marca electoral del madridismo fue conseguida también bajo su conducción en 2004.

Su rival en los comicios, Enrique Riquelme, reconoció rápidamente la derrota y felicitó al ganador incluso antes de que se conocieran los resultados oficiales. "Quiero felicitar a la candidatura de Florentino Pérez porque ha conseguido la victoria esta noche", afirmó.

La elección tuvo un valor simbólico especial para el presidente merengue, ya que fueron los primeros comicios con competencia real desde 2006. Tras un primer ciclo entre 2000 y 2006, Pérez regresó a la presidencia en 2009 y desde entonces había renovado su mandato sin oposición en 2013, 2017, 2021 y 2025.

Sin embargo, el dirigente llega a este nuevo período con importantes desafíos. El Real Madrid atraviesa un momento deportivo complejo después de dos temporadas sin títulos y un cierre de campaña marcado por tensiones internas en el vestuario.

Con ese escenario como telón de fondo, Pérez apostó por el regreso de una figura histórica para intentar revertir la situación. "Vamos a seguir trabajando para ganar títulos, para estar orgullosos del mejor estadio del mundo y de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como José Mourinho", concluyó el mandatario tras asegurar un nuevo mandato al frente de la institución.