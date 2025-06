Ante la caída del consumo, Costumbres Argentinas se reinventa con franquicias compactas

Golpeado por la caída del consumo , el aumento de costos operativos y una creciente competencia de casas de empanadas y pizzerías low cost, el Grupo Almar, dueño de Costumbres Argentinas, decidió dar un giro en su modelo de negocios y lanzó Costumbres Express , un formato de franquicia compacta con baja inversión y alta rotación de productos. “ Hoy no se puede subir precios. Si no bajás costos, perdés al cliente y al franquiciado . Por eso reconvertimos todo”, explica Luis Videla, presidente de la firma.

Adaptarse o desaparecer

La decisión de reconvertir no fue voluntaria, sino urgente. “Teníamos un negocio armado, con estructura pesada, pero los números ya no daban. Hoy el que no se reinventa se funde”, reconoce Videla. En los últimos años, el crecimiento de casas de empanadas informales, muchas en situación impositiva irregular, sumado a la pérdida del poder adquisitivo, forzó a la compañía a revisar cada aspecto de su operación. “Nuestros competidores bajan precios porque no facturan. Pero eso te empuja a ser más eficiente si querés competir en igualdad”.