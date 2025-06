¿Por qué aumentó el consumo en una economía en crisis?

¿Cómo se explica que en una economía que acumula caída del salario real, aumento del desempleo y recesión industrial, el consumo agregado muestre crecimiento? Esta paradoja, que desafía la lógica convencional, ha sido uno de los fenómenos más comentados y peor explicados. A primera vista, parecería que Argentina hubiera comenzado a salir de la crisis. Pero un análisis más profundo revela que el aparente auge del consumo no proviene de una recuperación generalizada, sino de un efecto concentrado, fugaz y profundamente desigual: el “efecto riqueza” amplificado por el “carry trade”, estimulado por un dólar barato que, además, aunque les permite a los sueldos más altos ahorrar menos porcentualmente en pesos, resultan más cantidad de dólares; esto es así, no obstante, gasten porcentualmente más en dólares.

La aparente robustez del consumo encuentra su anclaje no solo en la macroeconomía financiera, sino también en factores psicológicos y culturales: redes sociales que fomentan la ostentación, influencers que promueven marcas de lujo y un entorno de comparación social constante. La “vida aspiracional” que se muestra online retroalimenta la demanda en sectores con excedentes, pero también genera frustración en quienes no acceden a esa burbuja.

El gobierno, por su parte, atribuye el fenómeno al auge del comercio electrónico y las mejoras logísticas. Sin embargo, esa lectura omite el rol central de la política monetaria y cambiaria; el anclaje del dólar oficial, la desregulación financiera, la política de tasas reales positivas en dólares y la apertura de importaciones, han favorecido el arbitraje y el actual despilfarro de dólares. El consumo de hoy es, en muchos casos, el resultado de apuestas especulativas más que de una mejora estructural.

Desde una perspectiva macroeconómica, esta situación plantea serios riesgos de sostenibilidad. Si el consumo agregado depende del “efecto riqueza” generado por valorización financiera y tipo de cambio artificialmente bajo, estamos ante un problema. Cuando las condiciones del carry trade se agoten -por devaluación, inflación reprimida o inestabilidad externa-, la sensación de riqueza se evaporará. Y con ella, el consumo emergente de estas políticas.

En conclusión, el crecimiento del consumo en 2025 no debe leerse como un síntoma de recuperación económica, sino como una manifestación desigual y transitoria. Par empezar, dijimos que comparar este aumento con el derrumbe del año anterior no tiene sentido económico ni ético. Si no se desagregan los datos por nivel de ingreso y se contextualizan las causas detrás del consumo, corremos el riesgo de tomar decisiones políticas basadas en espejismos. La paradoja del consumo es, en realidad, una advertencia; la Argentina no está consumiendo porque esté mejor, sino porque hubo y hay carry trade que produce “efecto riqueza” y, unos privilegiados, los que ganan desde $6 millones y pueden ahorrar $1,2 millones (ahorran U$S1.000 al mes) por la apreciación del peso-, mientras la mayoría sobrevive.

Director de Fundación Esperanza. Profesor de Posgrado en UBA y universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de seis libros.