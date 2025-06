"Dólares del colchón": ARCA seguirá pidiendo informes de consumos en el exterior

RGARCA.pdf

Qué datos va a pedir ARCA

El organismo va a pedir los siguientes datos:

Número de tarjeta.

Marca de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.

Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la entidad emisora de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.

Fecha de la operación.

Identificación del país.

Identificación de la moneda de origen.

Monto de la operación en moneda extranjera.

Monto de la operación en pesos.

Nombre del comercio.

Código de rubro del comercio. (9)

Número de identificación del comercio.

En principio, la medida no limita las compras, sino que se trata solo de un sistema informativo y es previa a los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de ARCA, Juan Pazos de mayo, cuando dieron a conocer el nuevo esquema de “presunción de inocencia” de los contribuyentes.

De hecho, el gobierno ha dado a entender de que si bien se manejará con menor cantidad de sistemas de información, eso no quiere decir que no va a tener ninguno.

La medida va a entrar en vigencia desde el 1ro de julio, mes de las vacaciones de invierno, donde se registra un incremento del turismo al exterior. En las localidades fronterizas, se realizan toures de compra para aprovechar la diferencia del tipo de cambio.