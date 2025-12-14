Casi pierde una fortuna: una abuela invirtió en criptomonedas y vivió una crisis de nervios por una confusión + Seguir en









Una confusión mínima puede poner en juego millones con solo un clic malinterpretado.

Un instante de duda bastó para que una simple confusión transformara la pantalla en un abismo. Depositphotos

El auge de las criptomonedas atrajo a miles de nuevos usuarios que buscan proteger ahorros o multiplicar inversiones. En ese universo complejo, una abuela de 70 años vivió horas de angustia después de pensar que había perdido millones en activos digitales destinados a sus nietos, todo por un simple malentendido con sus claves de acceso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El caso expuso las dificultades que enfrentan muchos usuarios que no están familiarizados con la tecnología: traducciones confusas, conceptos técnicos y el temor permanente a estafas desencadenaron una crisis que solo pudo resolverse con paciencia y la ayuda de especialistas en autocustodia.

bitcoin criptomonedas dólar Un simple olvido convirtió la pantalla vacía en el susto más grande de su vida. Pixabay 60 mil dólares invertidos para sus nietos: la historia de la abuela cripto La mujer había reunido cerca de 60 mil dólares en Bitcoin para dejárselos como herencia a sus nietos. El dinero provenía de la venta de una propiedad y fue almacenado en una billetera digital personal, donde cada acceso requería una "frase semilla" de doce palabras. Ese conjunto de claves representa la puerta de entrada a los fondos y, si se pierde, no existe forma de recuperarlos por otros medios.

El problema surgió cuando intentó acceder nuevamente a su billetera y se encontró con que aparecía vacía. Convencida de que había sido víctima de un hackeo, recurrió a una ONG especializada en Bitcoin que, a través de una sesión de asistencia remota, comenzó a reconstruir el proceso para entender qué había ocurrido.

Durante la revisión, los especialistas notaron que la abuela repetía con seguridad que no tenía ninguna "passphrase" adicional, también conocida como "palabra 13". Sin embargo, su nerviosismo la llevó a pasar por alto que esa clave sí estaba anotada, aunque bajo otra denominación: "contraseña". Esa pequeña confusión la había llevado a abrir una bóveda distinta, una cuenta vacía que parecía haber perdido todos los fondos.

Cómo terminó todo El hallazgo devolvió el alivio: la frase adicional estaba donde siempre estuvo, solo que identificada de manera distinta. Con ella, lograron ingresar a la billetera correcta y comprobar que los fondos nunca habían desaparecido. La situación permitió dimensionar los riesgos que implica la autocustodia, especialmente para personas mayores que necesitan mayor acompañamiento. Tras una hora de asistencia paso a paso, los especialistas lograron restaurar el acceso y confirmar que los bitcoins seguían intactos. La confusión no solo generó angustia, sino que expuso la necesidad de educación digital y procedimientos claros para evitar pérdidas irreversibles en un sistema donde no existe soporte centralizado.

Temas Millones

Criptomonedas