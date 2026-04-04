Fuerte baja de temperatura en el AMBA: mínima de 15 grados y alerta meteorológica por tormentas en el resto del país

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene para este sábado una mínima de 15 grados, luego de días intensos por el calor y la humedad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas para nueve provincias.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El organismo indicó para este sábado marcas entre los 15 y 20 grados, sin lluvias, mientras la mínima bajaría a 14 para el domingo. El comienzo de la semana traería de vuelta las las precipitaciones, con una posibilidad de chaparrones por la mañana del lunes (10% - 40%) y tarde (40% - 70%). Ese día la máxima se mantendría y la mínima arrancaría en 17.
Por su lado, para el martes seguiría la lluvia con posibilidad de chaparrones (10% - 40%) durante toda la jornada, mientras espera marcas entre los 16 y 21 grados.
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Alerta por tormentas: las provincias afectadas
El organismo indicó alerta naranja y amarilla por tormentas para Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. El primer caso se concentra en sur catamarqueño, el este riojano y el noroeste cordobés, donde la actividad conllevaría granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de más de 70 km/h. La precipitación acumulada estaría entre 40 y 70 mm.
En el segundo caso, se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas de más de 80 km/h y una acumulación de entre 30 y 60 mm.
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