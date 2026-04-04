SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
4 de abril 2026 - 09:11

Fuerte baja de temperatura en el AMBA: mínima de 15 grados y alerta meteorológica por tormentas en el resto del país

El AMBA encara una jornada con mínima de 15 grados. El SMN indicó alerta amarilla y naranja para el norte del país por precipitaciones fuertes.

La mínima para este sábado es de 15 grados en el AMBA.

La mínima para este sábado es de 15 grados en el AMBA.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene para este sábado una mínima de 15 grados, luego de días intensos por el calor y la humedad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas para nueve provincias.

A su vez, se detalló un "radical cambio de temperaturas" de acuerdo con el sitio especializado Meteored, para este sábado en el centro de la Argentina tras el paso de un frente frío.

Informate más

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El organismo indicó para este sábado marcas entre los 15 y 20 grados, sin lluvias, mientras la mínima bajaría a 14 para el domingo. El comienzo de la semana traería de vuelta las las precipitaciones, con una posibilidad de chaparrones por la mañana del lunes (10% - 40%) y tarde (40% - 70%). Ese día la máxima se mantendría y la mínima arrancaría en 17.

Por su lado, para el martes seguiría la lluvia con posibilidad de chaparrones (10% - 40%) durante toda la jornada, mientras espera marcas entre los 16 y 21 grados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/2040386132081352861&partner=&hide_thread=false

Alerta por tormentas: las provincias afectadas

El organismo indicó alerta naranja y amarilla por tormentas para Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. El primer caso se concentra en sur catamarqueño, el este riojano y el noroeste cordobés, donde la actividad conllevaría granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de más de 70 km/h. La precipitación acumulada estaría entre 40 y 70 mm.

En el segundo caso, se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas de más de 80 km/h y una acumulación de entre 30 y 60 mm.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias