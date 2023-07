Cómo impulsar la rentabilización del retail moderno a través de una gestión efectiva del stock y el fulfillment

Gentileza: The Retail Network

Pero tal crecimiento no se traducía en rentabilidad. De acuerdo con el estudio realizado por Publicis Sapient, el 37% de los minoristas afirman que el comercio electrónico no cumple con los objetivos de rentabilidad establecidos.

Es más, para Jordan Jewell, director de Merchant Growth Strategy en VTEX y autor de Three Investments to Drive Ecommerce Growth, : “Los retailers están sintiendo la presión de generar ganancias, y no están muy seguros de cuáles son las inversiones que los ayudarán a mover la aguja y darles el ROI que ansían ver”.

Para retomar el propósito de la rentabilización sin perder el ritmo de crecimiento, teniendo en cuenta el contexto que la región está viviendo con inflación y una constante fluctuación de la demanda del consumidor, es preciso volver al origen y reanudar antiguos objetivos que hoy más que nunca requieren de la atención de los jugadores de esta industria.

¿Por dónde empezar? Sin lugar a dudas, la gestión del stock y de los pedidos, un viejo talón de aquiles del comercio minorista tradicional, se revitaliza y maximiza los desafíos en este presente omnicanal. En tal sentido, me gusta más decir que el sku/stock es la “sangre” de todo retail o marca o emprendimiento y el comercio unificado es el “corazón” que la bombea.

Las claves para una gestión efectiva del stock y del fullfilment

Por años, la gestión de inventario y la operación logística ha sido un gran dolor de cabeza para los retailers y marcas. El desarrollo abrupto del digital commerce no ha hecho más que exponenciar este punto de dolor y esa es la razón por la cual es preciso volver a este punto para resolverlo, ahora sí, con ayuda de la tecnología y de los equipos profesionalizados para responder en esta nueva era.

Según el estudio que mencioné de VTEX, “el 55% de las marcas todavía se encuentra en las primeras etapas de la curva de madurez del omnichannel”. Esta es una de las principales razones clave para reanudar las estrategia de inventario y fulfilment de gran impacto para toda la cadena de suministro hacia el consumidor final.

En este sentido, tales gestiones son funcionales en la construcción de una experiencia de compra positiva que pretende mejorar la satisfacción del cliente, en tanto estas estrategias se enfoquen en considerar el fulfillment como un producto y no como una responsabilidad, consolidar el inventario y capitalizar los modelos de marketplace.

Evitar un quiebre de stock y hacer que los pedidos lleguen a destino en tiempo y forma es, en esta era omnicanal, mucho más difícil de lo que era antes. Durante la pandemia, incluso antes de esto también, los retailers se concentraron en construir tiendas online impactantes, con buen contenido y con campañas publicitarias extraordinarias.

Pero cuando un pedido no llega a tiempo o cuando la tienda dice tener en stock un producto pero en verdad no lo tiene, entonces tanta parafernalia deja de ser útil para el objetivo de rentabilidad.

De igual forma, es clave atender los posibles focos que irrumpen en los márgenes de rentabilización de un retail, como por ejemplo:

El desabastecimiento,

Los envíos incorrectos que generan inversión en logística inversa,

Los largos tiempos de entrega,

La escasa visualización y control de inventario,

La incapacidad de procesar devoluciones

La desincronización de las ubicaciones físicas con el comercio electrónico.

¿Cómo alcanzar la madurez omnicanal?

Es cierto que la omnicanalidad tiene mayores desafíos y exigencias que el comercio tradicional, pero al mismo tiempo, las ganancias pueden ser exponenciales. De hecho, algunos retailers de la región están experimentando niveles de crecimiento por encima del 20% de las ventas online, en el resultado total.

Esta capacidad se logra con madurez omnicanal, la cual se adquiere gracias a:

El dominio del inventario centralizado, en donde los retailers invierten en sistemas de gestión asociados que les permita visualizar el inventario en almacenes y los pedidos al mismo tiempo.

El cruce de canales clave, los que ofrecen más ganancias y en los cuales se debe invertir en sistemas y procesos de gestión conjunta de inventarios, pedidos, envíos, devoluciones, etc.

El aprovechamiento del mercado, descentralizando el inventario geográficamente entre tiendas, centros de cumplimiento, etc.

El dominio de la omnicanalidad, con inversiones considerables en inventario, cumplimiento y planificación de la demanda, incluyendo herramientas para pronosticar la demanda y colocar proactivamente el stock más cerca de donde se realizarán los futuros pedidos.

Evaluar el inventario y las capacidades de cumplimiento es altamente beneficioso para la mayoría de los retailers, ya que les permite medir su nivel de madurez. Invertir en estas áreas se transforma en una estrategia segura para posicionar las operaciones omnicanales en un crecimiento rentable y sustentable, al mismo tiempo.

Ante los desafíos que aquí menciono como parte de la actual cadena de suministro y el caos del inventario, gran parte de los comerciantes se centran en el cumplimiento de los pedidos, cuando este ejercicio requiere de que dupliquen sus esfuerzos y conviertan el cumplimiento en su factor diferenciador.

Muchos retailers están superando este caos y transformando el cumplimiento en una fuente de ganancias.

En conclusión, para lograr esto y como dejo expuesto aquí, no se requieren grandes innovaciones, sino más bien una evaluación de los fundamentos de cada minorista y su enfoque en el cumplimiento como un producto, la consolidación de los inventarios en todas las plataformas y el aprovechamiento al máximo del enfoque de mercado.