Desde la renovada App Galicia Office, las PyMEs podrán acceder a grandes oportunidades. Contarán con reintegros de bienvenida y tasas más bajas para financiar capital de trabajo y pago de aguinaldos. Además se ofrecerán mejores rendimientos en plazos fijos.

Galicia lanza una nueva edición de PYMEntón de Beneficios a través de la renovada App Galicia Office, que se pone en el centro de la experiencia para potenciar la manera en que las PyMEs operan actualmente. En un contexto en el que la digitalización marca el ritmo y con una de cada cuatro pequeñas y medianas empresas del país ya operando con Galicia, busca liderar la transformación digital ofreciendo beneficios en financiamiento y plazos fijos desde la plataforma, en un entorno más intuitivo, seguro y 100% online.

El cierre de año es habitualmente un momento decisivo para las PyMEs. Deben ordenar las cuentas, afrontar compromisos como el pago del salario complementario , planificar inversiones o asegurar stock para el inicio del próximo ciclo. Son decisiones que exigen cada vez más agilidad y menos trámites. Es por eso que la digitalización aparece como una oportunidad concreta para que den un paso adelante en su crecimiento .

En ese marco, Galicia presenta PYMEntón, la edición digital de beneficios que se llevará adelante mediante la renovada App Galicia Office . Desde allí, las PyMEs que se sumen podrán acceder a reintegros de bienvenida, financiamiento con tasas más bajas para capital de trabajo y el pago de aguinaldos, y mejores rendimientos a través de plazos fijos con tasas más altas.

Además de estas ventajas iniciales, la plataforma permite a los clientes operar de manera ágil con pagos y transferencias digitales con condiciones preferenciales, gestionar líneas de crédito de forma inmediata y acceder a promociones diseñadas para dar respuesta a las necesidades más frecuentes de las empresas.

“PYMEntón es una forma de reconocer el esfuerzo de las PyMEs y de apoyarlas con beneficios en un momento clave del año", expresó Santiago García del Río, gerente de Negocios y PyMEs del Galicia, y señaló que en esta edición la App Galicia Office "nos permite acercar esos beneficios de manera más simple y directa. Queremos que cada empresa pueda acceder fácil y rápido a estas oportunidades desde su celular”.

Los clientes actuales también encontrarán incentivos adicionales, como bonificaciones en productos financieros e inversiones, y beneficios por pago de haberes, que refuerzan la propuesta de valor y suman eficiencia a la operatoria diaria desde un único lugar.

Ambito-mes_de_las_pymes[36] Banco Galicia. Banco Galicia

En PYMEntón, los comercios que operan con Nave, la solución de cobros de Galicia, también contarán con beneficios. Durante la campaña, aquellas PyMEs que incorporen su terminal Nave Point podrán hacerlo sin costo de mantenimiento y accederán a la comisión más baja del mercado, con acreditación inmediata, y podrán ofrecer promociones especiales para impulsar sus ventas en fechas clave de fin de año.

La nueva edición de PYMEntón no se limita a beneficios financieros. También suma alianzas estratégicas para acompañar a las PyMEs en diferentes aspectos de su desarrollo. Incluye soluciones para potenciar las ventas de los comercios, propuestas para impulsar la transformación digital, espacios de capacitación y asesoramiento en temas impositivos y de gestión, beneficios para reconocer y motivar a los equipos, junto con acuerdos en rubros como alojamiento, transporte y tecnología.