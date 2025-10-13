Deuda: Economía ofrecerá al mercado Lecaps, Boncaps y títulos dólar linked en busca de renovar $4 billones

El mercado espera que el nivel de rollover esté por debajo del 100% ante demanda de los bancos por liquidez.

El Ministerio de Economía tratará de refinanciar vencimientos en pesos de la primera mitad del mes por unos $4 billones para lo cual pondrá a disposición Lecaps, Boncaps y títulos atados al dólar, en lo que será el último llamado a licitación antes de las elecciones.

Es de recordar que la semana pasada con la mayor intervención en el mercado del dólar del Tesoro argentino y la participación del Tesoro de EEUU vendiendo dólares y retirando pesos, se generó una suba de las tasas de interés.

DÓLAR LINKED

Al 28 de noviembre (D28N5)

Al 30 de enero de 2026 (D30E6) (esta es una nueva letra)

Si bien el escenario para renovar la deuda en pesos se puso más complicado en las últimas jornadas debido a a suba de las tasas de interés y la incertidumbre que provoca el incierto resultado de las elecciones del 26 de octubre, la confirmación del respaldo del Tesoro de EEUU al Gobierno de Javier Milei colaboró a descomprimir las presiones en el mercado de cambios.

En la primera rueda de la semana todos los tipos de cambio bajaron fuertemente lo que colabora para descomprimir las tasas luego del repunte del jueves, antes del feriado largo.

Para tener una referencia, luego del anuncio de la "compra de pesos" por el Tesoro norteamericano la mayor parte de la renta fija argentina registró incremento de precios. Portfolio Personal Inversiones (PPI) indicó que "la deuda soberana en dólares, que ya mostraba un sólido desempeño durante la semana, se disparó 8% el jueves, en un movimiento marcadamente bullish".

"Con ello, el precio promedio ponderado por outstanding saltó de u$s 60,1 a u$s 64,9, recuperando prácticamente todo el terreno perdido tras el golpe al oficialismo en las legislativas bonaerenses", indicó PPI. Eso se reflejó en los bonos en pesos.

"Los bonos ajustados por CER escalaron entre 1,3% y 9% el jueves, con mayores subas en el tramo largo de la curva. Los instrumentos a tasa fija acompañaron el tono bullish, con avances de entre 1% y 8%. En la misma línea, los BONTAMs ganaron entre 2,6% y 8%. Por el contrario, en un contexto de mayor confianza en el esquema cambiario, las LELINKs corrigieron hasta 4,6% y los soberanos dólar linked retrocedieron hasta 4,8%", indicó PPI.

En el mercado se espera que el Gobierno no renueve la totalidad de lo que expira esta semana. PPI estima que son $3.88 billones todos en manos de privados. Se debe a que los bancos están demandando liquidez para cumplir con las normas de encajes del BCRA. Así que es probable que el rollover esté algo por debajo del 100% y que esa diferencia la tomen las entidades financieras para inmovilizar.