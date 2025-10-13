La Cámara Nacional Electoral declaró vencidos los plazos para la reimpresión de boletas

La CNE aseguró que "resulta imposible la reimpresión de las boletas únicas de papel de Buenos Aires". Nuevo revés para La Libertad Avanza rumbo al 26 de octubre.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) declaró este lunes que se encuentran vencidos los plazos para la reimpresión de las boletas electorales en la provincia de Buenos Aires , contrario a lo que pretende La Libertad Avanza (LLA) , que busca quitar la imagen de José Luis Espert de la oferta rumbo al 26 de octubre.

La CNE señaló que, en esta etapa del proceso electoral, "resulta imposible la reimpresión de las boletas únicas de papel de Buenos Aires".

Recordó que con la incorporación de la BUP, el proceso de diseño, aprobación e impresión de la boleta de la elección consta de una serie de actos y etapas procesales, regladas en el Código Electoral Nacional que, en este caso, se encuentra precluida, tal como lo expresa el informe de los secretarios electorales de la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires.

En este sentido, de acuerdo con el informe técnico de las autoridades del Correo, la fecha límite para dar inicio a la distribución del material electoral en la provincia de Buenos Aires, es el próximo 16 de octubre y el proceso de reimpresión de las nuevas boletas duraría al menos cinco días.

De este modo, el plazo para que fuera materialmente posible disponer la reimpresión solicitada ya se encontraba vencido el pasado viernes 10 de octubre y esta apelación recién fue elevada al Tribunal el sábado 11, quedando en condiciones de ser tratada luego de que emitiera opinión el fiscal electoral, el domingo 12 de este mes.

Por tales motivos, la Cámara Nacional Electoral declaró que el planteo de reimprimir la BUP de Buenos Aires es de cumplimiento imposible y por ende, carece de interés jurídico actual pronunciarse sobre la apelación presentada.

Rechazo al pedido de La Libertad Avanza

Días atrás, Junta Electoral Nacional con asiento en La Plata había resuelto este jueves rechazar el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas únicas de papel de la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, al considerar que resulta "material, temporal y jurídicamente inviable”.

De esta forma, se mantiene vigente el modelo oficializado que lleva al tope de la lista a Espert junto a Karen Reichardt -nombre artístico de Karina Celia Vázquez-, ambos con fotografía, en línea con el fallo dictado ayer por el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.

Boletas PBA Las boletas electorales, listas para su distribución en la provincia de Buenos Aires.

En el fallo, la Junta planteó que el pedido de La Libertad Avanza "resulta jurídicamente improcedente”, ya que “contradice el régimen de plazos, etapas y competencias establecido por el Código Electoral Nacional”. Además, indicó que las etapas de oficialización de candidaturas y aprobación de boletas son secuenciales y preclusivas, por lo que no pueden reabrirse una vez concluidas.

Además, enfatizó que “las etapas de aprobación del modelo de boleta, prueba de impresión y orden de tirada se encuentran jurídicamente clausuradas, y no existe en el régimen electoral norma alguna que habilite su reapertura ante la renuncia de uno o más candidatos”.

Más adelante el fallo también indicó que aceptar el pedido generaría un precedente riesgoso, habilitando futuras reimpresiones por renuncias o cambios internos de candidatos, lo que pondría en riesgo la estabilidad y previsibilidad del sistema electoral.