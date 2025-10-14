Dólar cripto, el termómetro de los mercados en días de elecciones

Los dólares cripto cobran cada vez más protagonismo en las elecciones argentinas. A partir de su creciente adopción en el país en los últimos años, se fueron convirtiendo en el “termómetro” económico de los resultados electorales , al permitir anticipar, de cierto modo, qué efecto pueden tener en los mercados tradicionales al día siguiente, en su primer día hábil.

A la par del incremento de las transacciones con criptomonedas y de la cantidad de personas y empresas que operan con ellas en la Argentina, aumentó también en los domingos de elecciones el volumen negociado y la variación en la cotización de las stablecoins, criptos estables con paridad 1:1 con monedas fiat, sobre todo el dólar, o commodities.

¿Qué razones impulsaron esta tendencia? Históricamente, los argentinos apuestan al dólar para preservar sus ahorros de la volatilidad económica local, especialmente, de la devaluación del peso y de la inflación. En los últimos años, a la “tradición argentina” de “apostar” por el dólar tradicional (en billete) para preservarse de los vaivenes macroeconómicos se sumó su variable digital , a la que se puede acceder sin ningún tipo de límite ni restricción, las 24 horas, los siete días de la semana, durante todo el año.

¿Cuándo comenzaron a tener importancia como anticipo de los mercados tradicionales? Puede decirse que, tímidamente, en las elecciones legislativas de 2021, pero cobraron especial relevancia ya durante las presidenciales de 2023 , en las cuales la incertidumbre durante cinco meses y tres fechas electorales -desde las PASO en agosto hasta el balotaje en noviembre- sobre el posible ganador, que cambiaría el rumbo del país, mantuvo en vilo a los argentinos y a los mercados, provocando una alta volatilidad en la cotización del dólar, entre las de otras variables económicas.

De hecho, durante el domingo de las PASO de 2023, en agosto, las principales billeteras cripto registraron el doble y hasta el triple de las operaciones de un domingo normal, mientras que la cotización del dólar digital aumentó más del 15%, frente al viernes previo. Al día siguiente, el dólar oficial pegó un salto y cayeron las acciones de las principales empresas argentinas en Wall Street.

En ese momento, aún estaba fijado el cepo para la compra oficial de dólares en billete, por lo cual pocas personas podían adquirirlo oficialmente, con un cupo bajo (de hasta u$s200) y en condiciones adversas, ya que debían abonar un impuesto que lo tornaba un 75% más caro que el oficial. En virtud de estas restricciones, junto a la incertidumbre sobre el futuro próximo, y a partir de la experiencia previa vivida en otros momentos de la historia argentina, muchos optaron por comprar dólares cripto para proteger sus ingresos de la potencial suba del dólar, tras los resultados, y su consiguiente impacto en la inflación. Así, el dólar digital cobró protagonismo como una alternativa sencilla y accesible, sin restricciones, para dolarizarse legalmente, en cualquier momento, mientras el cepo continuaba estrechándose cada vez más, ante la escasez de dólares en el país.

El domingo de elecciones de octubre, en tanto, también se registró una fuerte suba de las operaciones y, tras el alza del dólar oficial, del blue y del cripto los días previos, su cotización volvió a bajar rápidamente al conocerse los primeros resultados por sondeos, disminución que se acentuó tras los cómputos oficiales que confirmaban la celebración de un balotaje el 19 de noviembre, con Sergio Massa, el candidato del partido gobernante, con una clara diferencia a favor pero no suficiente para erigirse como presidente.

En tanto, el 19 de noviembre, durante balotaje, el volumen operado también se disparó y el precio, previo a los resultados, subió por encima del 15%; tras conocerse que Javier Milei había sido electo, se acomodó por debajo del máximo, pero por encima del valor previo. Como el lunes 20 de noviembre no operaban los mercados oficiales, por ser feriado nacional al celebrarse el Día de la Soberanía, estos datos resultaron de gran interés para estimar que podría suceder el martes, el primer día hábil. En Wall Street, subieron el lunes las acciones de empresas argentinas, mientras que el martes el dólar blue escaló y los contratos de mercado de futuros anticipaban una fuerte devaluación de cara a diciembre, fecha de asunción del nuevo presidente.

Cómo juega en las elecciones legislativas actuales

Estas variaciones no sólo se producen en contextos de elecciones presidenciales, que pueden implicar un cambio de 180 grados en el rumbo del país. También las legislativas tienen su importante peso, porque marcan el apoyo o la desaprobación hacia el Gobierno en ejercicio, como una especie de “examen” en la mitad de su mandato, fijando cambios en la composición de ambas cámaras del Congreso.

Tampoco pesan sólo las nacionales; otras, como las porteñas o especialmente las bonaerenses, pueden incidir en las variables económicas. El pasado 7 de septiembre, la amplia victoria de los candidatos del gobernador Axel Kicillof frente a los de la alianza entre La Libertad Avanza y el Pro, por casi 14 puntos de diferencia, marcó una fuerte derrota para el presidente Javier Milei y sus aliados, con consecuencias en los mercados los días siguientes.

Tras una semana previa que no había sido fácil para el gobierno nacional, la jornada electoral comenzó con relativa calma, con un dólar cripto en torno a los $1.390, pero el volumen operado empezó con el correr de las horas a crecer y, a las 18, en el cierre de la votación, subió y pasó a cotizar en algunas plataformas hasta en $1.450, para volver a bajar luego cerca de las 22, tras conocerse los resultados oficiales del escrutinio provisorio, pero por encima de su nivel inicial. Al día siguiente, en el mercado oficial el dólar pegó un salto y en varios bancos privados llegó a venderse a $1.470, si bien luego cerró en $1.425 en el Banco Nación; mientras tanto, la Bolsa porteña cotizaba a la baja, al igual que las acciones de empresas argentinas en Wall Street.

En las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre, en un contexto de fuerte presión sobre el dólar y del anuncio de medidas que intentan contenerlo, el dólar cripto volverá seguramente a cobrar nuevamente protagonismo. La experiencia y el contexto auguran que no será una jornada tranquila para los mercados.

* Gerente de Comunicación Corporativa - LLYC Argentina.