Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 13 de octubre

El dólar blue opera este lunes 13 de octubre a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 3,9%. En tanto, el dólar oficial se ubica a $1.420.
Los desafíos de Javier Milei: gobernar con aliados, resolver la interna y modificar su gabinete
Por Liliana Franco
En Casa Rosada atribuyen a Santiago Caputo un rol principal en el respaldo de EEUU. Qué pide a cambio el gobierno de Trump. Se esperan anuncios de inversiones norteamericanas que podrían alcanzar los u$s70.000 millones y Milei le encomendó a su asesor que lleve a cabo las negociaciones.
