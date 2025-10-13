Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 13 de octubre

El dólar blue opera este lunes 13 de octubre a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 3,9%. En tanto, el dólar oficial se ubica a $1.420.

El viernes que era feriado en Argentina, los títulos argentinos en Wall Street cerraron con caídas al igual que los ADRs ante un desmejorado clima global, pese al optimismo que ronda el mercado luego de la intervención del Tesoro de los EEUU.

Este lunes, hay feriado en los EEUU pero no se podrán operar bonos ni habrá liquidación de títulos. Los mercados locales funcionan con normalidad pero no habrá liquidación de operaciones dólar cable. Se mantiene la expectativa de novedades de la reunión que surja entre Donald Trump y Javier Milei, el martes de esta semana.

