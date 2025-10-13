SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
13 de octubre 2025 - 07:41

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 13 de octubre

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas
Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue opera este lunes 13 de octubre a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 3,9%. En tanto, el dólar oficial se ubica a $1.420.

El viernes que era feriado en Argentina, los títulos argentinos en Wall Street cerraron con caídas al igual que los ADRs ante un desmejorado clima global, pese al optimismo que ronda el mercado luego de la intervención del Tesoro de los EEUU.

Este lunes, hay feriado en los EEUU pero no se podrán operar bonos ni habrá liquidación de títulos. Los mercados locales funcionan con normalidad pero no habrá liquidación de operaciones dólar cable. Se mantiene la expectativa de novedades de la reunión que surja entre Donald Trump y Javier Milei, el martes de esta semana.

Live Blog Post

Los desafíos de Javier Milei: gobernar con aliados, resolver la interna y modificar su gabinete

Por Liliana Franco

En Casa Rosada atribuyen a Santiago Caputo un rol principal en el respaldo de EEUU. Qué pide a cambio el gobierno de Trump. Se esperan anuncios de inversiones norteamericanas que podrían alcanzar los u$s70.000 millones y Milei le encomendó a su asesor que lleve a cabo las negociaciones.

Leer la nota completa

Live Blog Post

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 13 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.420.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias