Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 14 de octubre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas subieron el lunes, por suba de cotizaciones.

El dólar oficial opera este martes 14 a $1.324,95 para la compra y a $1.378,58 para la venta. En el Banco Nación (BNA), el billete se ubica en $1.325 para la compra y $1.375 para la venta.

Las reservas brutas internacionales cortaron una racha de cuatro caídas al hilo, al trepar unos u$s195 millones y cerrar la jornada del lunes en los u$s42.251 millones. Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que hubo suba de cotizaciones de monedas y oro por u$s197 millones, lo cual explicó casi toda la mejora de la jornada.

Mientras tanto, las tasas volvieron a anotar subas relevantes. La TAMAR pasó del 50,19% al 54,38%, mientras que la BADLAR lo hizo del 44,31% al 49,56%, en términos nominales y anuales.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 14 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.340, $71 (-5%) por debajo del cierre previo.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, lunes 14 de octubre El dólar blue se vende a $1.405 y la brecha con el oficial se ubica en el 4,2%.

Valor del MEP hoy, martes 14 de octubre El dólar MEP opera a $1.409,92 y la brecha con el dólar oficial está en el 4,5%. Valor del dólar CCL hoy, martes 14 de octubre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.440,12 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,8%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 14 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.787,50. Cotización del dólar cripto hoy, martes 14 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.425, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 14 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.783, según Binance.