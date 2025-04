Khloé Kardashian suma un nuevo negocio a su imperio: de cuánto es su patrimonio

Cómo hizo Khloé Kardashian su fortuna

Khloé ganó popularidad internacional junto a su familia en el reality "Keeping Up with the Kardashians", que se emitió durante 20 temporadas por E! Entertainment. Para las últimas cinco temporadas, las Kardashian firmaron un contrato de 150 millones de dólares que se dividió en partes iguales entre los miembros de la familia.