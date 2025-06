Mayores de 50 y empleo: cómo reinsertarse, reinventarse y destacar

“El problema no es competir con los más jóvenes, sino mostrar un valor distinto”, afirma. Y subraya que no se trata de disfrazarse de algo que no se es, sino de potenciar la historia propia. “El discurso profesional tiene que reflejar autenticidad, no adaptación forzada”, explica. Desde su visión, los profesionales senior pueden convertirse en aliados clave para equipos más jóvenes gracias a su “estabilidad, mirada crítica y capacidad de síntesis”.