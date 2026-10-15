Las 10 mujeres más ricas de Estados Unidos en 2026: quiénes son y a cuánto ascienden sus fortunas

El grupo de mujeres más ricas de Estados Unidos para 2026 incluye a herederas de Walmart y magnates de los negocios, con fortunas que superan los u$s30.000 millones.

Desde las grandes cadenas de supermercados hasta las empresas tecnológicas, distintos negocios explican algunas de las mayores fortunas femeninas de Estados Unidos. En 2026, varias superan los u$s30.000 millones y algunas aumentaron considerablemente su patrimonio. Entre los nombres más conocidos aparecen Alice Walton, Abigail Johnson y MacKenzie Scott.

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La lista también tuvo cambios durante el último año. Mientras algunas empresarias llevan décadas entre las personas más ricas del país, otras consiguieron ingresar por primera vez gracias al crecimiento de sus compañías.

Alice Walton sigue siendo la mujer más rica de Estados Unidos , con una fortuna estimada en u$s118.000 millones . A sus 76 años, la principal heredera de Walmart ocupa el primer lugar por cuarto año consecutivo. Su patrimonio aumentó u$s12.000 millones en los últimos doce meses.

MacKenzie Scott estuvo casada con el cofundador de Amazon desde 1993 hasta su divorcio en 2019.

En segundo lugar está Julia Koch , de 64 años, con u$s84.600 millones provenientes de su participación familiar en Koch, Inc. El tercer puesto corresponde a Jacqueline Mars , de 86 años, cuya fortuna alcanza los u$s50.300 millones gracias al negocio de golosinas y alimentos para mascotas que lleva el apellido de su familia.

La cuarta posición pertenece a Abigail Johnson , presidenta y directora ejecutiva de Fidelity, una de las mayores compañías de servicios financieros de Estados Unidos. Su patrimonio está estimado en u$s41.600 millones. Le sigue Marilyn Simons , de 75 años, con una fortuna familiar de u$s36.600 millones proveniente de fondos de inversión.

Melinda French Gates ocupa el sexto lugar con u$s34.600 millones, mientras que Miriam Adelson aparece séptima con una fortuna familiar de u$s33.500 millones. La primera tiene su principal fuente de riqueza en Microsoft, mientras que la segunda posee inversiones en el sector de los casinos.

Los siguientes puestos corresponden a Elaine Marshall, cuya familia posee u$s32.200 millones gracias a Koch, Inc., y Lyndal Stephens Greth, con u$s30.000 millones provenientes de la industria del petróleo y el gas.

El décimo lugar es para MacKenzie Scott, con un patrimonio estimado en u$s27.900 millones. La escritora y filántropa conserva una importante participación accionaria en Amazon.

Melinda French, ex esposa de Bill Gates, también mantuvo su lugar en la lista. Instagram: @melindafrenchgates

¿De dónde proviene la riqueza de las mujeres más poderosas de EE. UU.?

Las empresas familiares tienen un peso importante dentro de la lista. Casi el 80% de las 62 mujeres que integran la clasificación heredó su fortuna, mientras que las otras 13 construyeron su patrimonio por cuenta propia.

Uno de los casos más conocidos es el de Alice Walton, cuya riqueza proviene principalmente de las acciones de Walmart, la compañía que su padre cofundó en 1962. Si bien trabajó brevemente en la empresa durante los años 70, desarrolló gran parte de su actividad en el mundo del arte y la filantropía.

Entre sus principales proyectos se encuentra el museo Crystal Bridges, ubicado en Arkansas. También impulsó una facultad de medicina que recibió a sus primeros 48 estudiantes en julio de 2026 y participa en la creación de una nueva universidad dedicada a la ciencia y la tecnología.

Abigail Johnson, por su parte, desarrolló su carrera en Fidelity hasta convertirse en una de sus principales ejecutivas. Su riqueza proviene de la compañía familiar, dedicada a la gestión de inversiones y otros servicios financieros.

Entre las mujeres que construyeron sus propias fortunas sobresale Diane Hendricks, cofundadora de ABC Supply, una distribuidora de materiales para la construcción. Con u$s23.600 millones, es la empresaria más rica de Estados Unidos dentro de ese grupo.

También están Peggy Cherng, cofundadora de Panda Express, con u$s8.300 millones, y Marian Ilitch, que participó en la creación de Little Caesars Pizza y acumula u$s7.600 millones. A ellas se suma Jayshree Ullall, presidenta y directora ejecutiva de Arista Networks, con u$s7.200 millones.

Los negocios de alimentos y bebidas son los que tienen mayor representación femenina, con 14 integrantes. La tecnología ocupa el segundo lugar, con diez, mientras que el sector financiero y las inversiones reúnen a otras seis.

Las nuevas multimillonarias que irrumpen en la lista de este año

Una de las incorporaciones más destacadas de 2026 es Daniela Amodei, cofundadora y presidenta de Anthropic, la empresa de inteligencia artificial responsable de Claude. Con apenas 39 años, se convirtió en la mujer más joven del ranking y tiene una fortuna estimada en u$s15.500 millones.

En mayo, Anthropic consiguió una inversión de u$s65.000 millones que elevó su valuación a u$s965.000 millones. Con ese patrimonio, Amodei ingresó directamente en el puesto 75 de la clasificación general.

También se sumó Catherine Commisso, de 76 años, con u$s5.200 millones. Su fortuna proviene de Mediacom, una empresa de televisión por cable que heredó tras el fallecimiento de Rocco Commisso en 2026.

Otra de las nuevas integrantes es Wendy Abrams, con u$s4.700 millones provenientes de Medline, una compañía dedicada a los suministros médicos que comenzó a cotizar en bolsa en diciembre de 2025.

La cuarta incorporación es Jennifer Gilbert, quien estuvo casada con Dan Gilbert, fundador de Rocket Mortgage. Su patrimonio está estimado en u$s4.700 millones, por encima del mínimo de u$s4.400 millones necesario para ingresar al ranking de 2026.