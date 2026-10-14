La millonaria cifra detrás de Charli XCX, la gran atracción del Lollapalooza Argentina 2027

Entre regalías, composición y propiedades exclusivas, la estrella británica construyó un patrimonio que acompaña su impacto en la industria musical.

Se consolidó como una de las figuras más influyentes del pop británico, con una propuesta artística que combina música electrónica y experimentación sonora.

Charli XCX se convirtió en una de las figuras más reconocidas del pop internacional gracias a una carrera que combina éxitos comerciales, experimentación sonora y una identidad artística que trascendió los escenarios. Con el fenómeno de BRAT, la cantante británica consolidó su lugar en la industria y acumuló una fortuna millonaria .

Detrás de esa proyección también existe un negocio que va mucho más allá de las reproducciones en plataformas digitales. La composición para otros artistas, los derechos musicales, las presentaciones en vivo y las inversiones inmobiliarias forman parte de las fuentes de ingresos que construyó a lo largo de los años .

Charli XCX tiene una fortuna estimada en u$s10 millones . La cifra contempla el patrimonio que habría acumulado a través de su trayectoria musical y otras actividades vinculadas con el entretenimiento. Sin embargo, no se trata de una declaración oficial de la cantante ni de un balance financiero auditado.

La artista suma proyectos musicales y audiovisuales a una carrera que comenzó en el circuito independiente del Reino Unido.

Su nombre real es Charlotte Emma Aitchison . Nació el 2 de agosto de 1992 en Cambridge, Inglaterra, y comenzó a ganar visibilidad durante sus primeros años como artista independiente, antes de convertirse en una referencia del pop electrónico.

Uno de sus primeros grandes saltos comerciales llegó en 2012, cuando participó en I Love It, el éxito del dúo sueco Icona Pop. Más tarde llegaron canciones propias como Boom Clap, Break the Rules y Boys , que contribuyeron a consolidar una carrera con una identidad sonora reconocible.

El punto de inflexión más reciente fue BRAT, el álbum publicado en 2024 que se transformó en un fenómeno cultural. Su estética verde lima, las letras directas y la mezcla de sonidos electrónicos alimentaron una conversación que superó el ámbito musical y se trasladó a las redes sociales, la moda y la cultura popular.

El impacto del disco también se reflejó en los premios Grammy de 2025, cuando Charli XCX obtuvo tres galardones, entre ellos el de mejor álbum de dance/electrónica. El reconocimiento reforzó su posición dentro de una industria en la que la relevancia cultural puede traducirse en nuevas oportunidades comerciales.

El negocio millonario de escribir éxitos para las estrellas globales

Una de las particularidades de Charli XCX es que no construyó su carrera únicamente como cantante. También desarrolló un recorrido como compositora para otras figuras internacionales, una actividad que puede generar ingresos mediante derechos de autor y regalías cada vez que las canciones se reproducen, se interpretan o se emplean en determinados formatos audiovisuales.

Entre los créditos que aparecen en su trayectoria se encuentra Fancy, el éxito de Iggy Azalea junto a Charli, que alcanzó una enorme repercusión internacional en 2014. También participó en la composición de Same Old Love, interpretada por Selena Gomez, y Señorita, el hit de Shawn Mendes y Camila Cabello.

A esa actividad se suman los lanzamientos propios, las colaboraciones y la música creada para producciones audiovisuales. Charli XCX participó, por ejemplo, en la banda sonora de la película Bottoms junto al compositor Leo Birenberg, además de contribuir con Speed Drive a la banda sonora de Barbie en 2023.

La estética visual y la identidad musical de Charli XCX forman parte de una propuesta que trascendió los escenarios y llegó a la cultura popular. Instagram Charli XCX

Casas de lujo y grandes contratos: ¿En qué gasta su dinero la británica?

El mercado inmobiliario es otro de los aspectos que aparecen en el recorrido financiero de Charli XCX. La cantante realizó distintas operaciones en Los Ángeles, una ciudad que concentra buena parte de la industria del entretenimiento estadounidense.

En 2015, compró una propiedad en Hollywood Hills por aproximadamente u$s2,815 millones. Cinco años después, en agosto de 2020, puso esa vivienda a la venta por u$s3,65 millones y luego redujo el precio solicitado a u$s3,45 millones.

En octubre de 2020, Charli adquirió otra casa en Hollywood Hills por u$s5,1 millones. El vendedor fue el DJ y productor Calvin Harris. La compra se produjo en una etapa en la que la cantante ya tenía varios años de trayectoria internacional y continuaba desarrollando su carrera entre el Reino Unido y Estados Unidos.

La artista británica llega a San Isidro para una nueva edición del Lollapalooza

Charli XCX será una de las principales atracciones del Lollapalooza Argentina 2027, que celebrará su duodécima edición los días 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. La organización confirmó la programación el 8 de octubre, con una grilla que combina figuras internacionales y representantes de la escena local.

El festival también incluye la presentación de Travis Scott, The Killers, TINI, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood y Sombr, entre otros nombres. La propuesta reunirá distintos géneros, desde el pop y el rock hasta el hip-hop y la electrónica, en tres jornadas de conciertos.

Para Charli XCX, la presentación en Argentina llega después de la repercusión global de BRAT, un trabajo que la llevó a ocupar un lugar central en las conversaciones sobre el pop contemporáneo. Su llegada también permitirá medir la conexión entre ese fenómeno cultural y el público local, que tendrá la oportunidad de verla en uno de los festivales más importantes de la región.