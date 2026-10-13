Los data centers están convirtiendo a los votantes de Donald Trump en demócratas Por The Economist + Agregar ámbito en









El temor al encarecimiento de la electricidad impulsa un giro hacia los demócratas entre quienes viven cerca de estas instalaciones. La tendencia podría ser decisiva en algunos distritos en las legislativas de noviembre.

El presidente Donald Trump advirtió que las ciudades que se oponen a los data centers corren el riesgo de volverse “atrasadas y pobres”.

Los data centers se han convertido en una amenaza en el imaginario político. A los votantes les preocupan la saturación de las redes eléctricas, que podría terminar encareciendo las facturas de los servicios, y el impacto más amplio de la inteligencia artificial. Nuestro análisis de las encuestas sugiere que los estrategas republicanos tienen una preocupación más inmediata: estos proyectos parecen estar llevando a sus votantes hacia el Partido Demócrata.

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Cruzamos las respuestas de casi 150.000 participantes de la encuesta semanal de The Economist/YouGov con la ubicación del centro de datos más cercano a cada uno, a partir de Compute Atlas, un repositorio de código abierto que reúne información sobre estas instalaciones. Los republicanos atraviesan dificultades en todo el país. Pero entre los votantes que viven a menos de dos kilómetros de un centro de datos, el giro hacia los demócratas ha sido todavía más marcado.

Este análisis podría reflejar las características de quienes viven cerca de los data centers, en lugar del efecto de las instalaciones en sí mismas. Por eso, elaboramos un modelo que predice cómo votarían los encuestados en función de sus características demográficas. Hasta mayo, encontramos pocas diferencias entre las respuestas de ambos grupos. Desde entonces, la proporción de votantes que planea apoyar a un demócrata en las elecciones legislativas de noviembre subió del 54% al 61% entre quienes viven a menos de dos kilómetros de un centro de datos. En el conjunto del país, el aumento fue del 53% a apenas el 55%.

El presidente Donald Trump advirtió que las ciudades que se oponen a los data centers corren el riesgo de volverse “atrasadas y pobres”. Sin embargo, el mensaje no está convenciendo a sus propios seguidores. Alrededor del 17% de quienes viven a menos de dos kilómetros de un centro de datos y votaron por Trump en 2024 ahora afirma que apoyaría a un demócrata, frente al 6% de sus votantes en el resto del país. El cálculo excluye a los indecisos y a quienes apoyarían a candidatos de terceros partidos.

Son relativamente pocos los estadounidenses que viven cerca de un data center. Sin embargo, en algunas circunscripciones, esta tendencia podría resultar decisiva. En el segundo distrito electoral de Nevada, la candidata demócrata Teresa Benitez-Thompson está difundiendo avisos de campaña sobre el tema. En el cuarto distrito de Colorado, el demócrata que desafía a la actual representante republicana Lauren Boebert quiere que los operadores de centros de datos paguen la nueva infraestructura energética. En el distrito 15 de Ohio, el candidato demócrata respalda una legislación que imponga condiciones más estrictas sobre dónde pueden construirse estas instalaciones y otorgue mayor participación a los vecinos. A diferencia del presidente, estos candidatos están dispuestos a hacer suyas las preocupaciones de quienes se oponen a tener estos proyectos cerca de sus casas.

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