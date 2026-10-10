Frío, viento y datos: la oportunidad argentina en la era de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial cambió la escala de los centros de datos. El país tiene condiciones físicas difíciles de igualar, pero la ventaja natural es solo el punto de partida: lo que define a un polo de cómputo es cómo se opera y se mantiene su infraestructura.

La semana pasada, en Francia, volvió a ponerse sobre la mesa una conversación estratégica para el futuro tecnológico del país: el rol que puede jugar la Argentina en la nueva infraestructura global de inteligencia artificial . Por su disponibilidad de tierras, sus zonas frías, su potencial energético y su talento técnico, el país aparece cada vez más como un territorio con condiciones diferenciales para alojar centros de datos de gran escala.

Pero esa oportunidad no se define solo por la geografía. Convertir esa ventaja en infraestructura real exige una conversación más profunda: qué capacidades hacen falta para diseñar, operar y sostener data centers preparados para la demanda que está generando la inteligencia artificial.

Hace apenas unos años, buena parte de la industria daba por descontado que la nube iba a vaciar los centros de datos propios. La inteligencia artificial dio vuelta esa idea. Entrenar y ejecutar modelos exige una base física enorme: servidores con GPUs, redes de alta velocidad, almacenamiento masivo y, sobre todo, energía y refrigeración en cantidades que la infraestructura tradicional nunca contempló.

Las estimaciones de la industria hablan de una demanda de potencia para IA que se multiplica varias veces en pocos años. Un rack de cómputo para IA puede consumir lo que antes consumía una sala entera. El aire acondicionado convencional ya no alcanza, y tecnologías como la refrigeración líquida, directa al chip o por inmersión, pasaron de ser experimentales a ser casi una condición de diseño.

Al mismo tiempo, las empresas están aprendiendo que no todo puede subirse a una nube pública. Cuando los datos son sensibles, muchas organizaciones optan por correr sus propios modelos en entornos controlados. El resultado es un esquema híbrido: data centers tradicionales, nuevas instalaciones pensadas para IA y servicios en la nube conviviendo. Lejos de desaparecer, el centro de datos se volvió la base de cualquier estrategia digital.

Argentina reúne varias condiciones que quienes están desarrollando el futuro tecnológico buscan. La primera es el clima. En buena parte del sur del país, las bajas temperaturas permiten disipar calor con menos energía, y la refrigeración es uno de los costos operativos más altos de un data center. La segunda es la energía: el potencial eólico y solar ofrece la posibilidad de alimentar estas instalaciones con fuentes renovables, algo que la industria valora cada vez más. La tercera es el espacio porque los campus de cómputo a gran escala necesitan superficie para crecer.

A eso se suma la conectividad, con cables submarinos de última generación que vinculan al país con el resto del mundo, y un activo que muchas veces subestimamos: el talento técnico argentino, reconocido en toda la región. Hay además una demanda concreta cerca.

Según actores del sector, el consumo de inferencia de IA en América Latina crece entre 30% y 40% por año, y hoy se atiende en gran parte desde centros de datos ubicados en Estados Unidos. Procesar esa demanda más cerca tiene sentido técnico y económico.

Tener frío y viento no construye un data center. Lo que distingue a un polo de cómputo de una buena idea es la capacidad de operarlo todos los días, sin interrupciones. Y ahí aparecen desafíos que es necesario considerar.

El primero es la red eléctrica: llevar energía a gran escala hasta donde están los recursos exige inversión en transmisión. El segundo es la especialización. Un clúster de GPUs con refrigeración líquida no se mantiene como una sala de servidores tradicional; requiere ingenieros formados, repuestos disponibles y monitoreo permanente, en lugares que muchas veces están lejos de los grandes centros urbanos.

El tercero es el ciclo de vida del hardware. Las GPUs que hoy se adquieren llegan con tres a cinco años de garantía del fabricante. Cuando ese período termine, las organizaciones van a tener que decidir cómo sostener equipos que siguen siendo valiosos, sin quedar atadas a renovaciones costosas ni a reemplazos prematuros. Planificar ese ciclo completo, desde la instalación hasta el retiro responsable del equipamiento, es tan estratégico como la decisión de dónde construir.

La conversación sobre la Argentina como destino de data centers no es nueva, pero la inteligencia artificial le dio urgencia. El mundo necesita más capacidad de cómputo de la que hoy existe, y la está buscando donde la energía, el clima, el talento y el espacio acompañen.

La oportunidad está sobre la mesa. El próximo paso será transformar ese potencial en infraestructura, talento y capacidades sostenibles en el tiempo.

Si logra avanzar en esa dirección, la Argentina puede consolidarse como uno de los principales hubs de infraestructura digital de América Latina, atrayendo inversiones estratégicas, impulsando la innovación y generando nuevas oportunidades de desarrollo productivo para las próximas décadas.

Regional VP of Sales LATAM de Park Place Technologies.