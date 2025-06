No importa la lluvia: el invento que te permite secar la ropa de forma rápida y sin importar el clima

Si bien este novedoso electrodoméstico no está presente en todos los hogares, ya ha hecho felices a todos los que lo han adquirido y ya no temen a la hora de consultar el clima ya sea por televisión o en las aplicaciones de sus teléfonos. El "Heydry" llegó para quedarse y es una secadora ideal para quienes no pueden colgar las prendas en el exterior ante el frío, humedad o lluvias.