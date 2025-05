Su empresa pasó de facturar millones a quedar en la ruina por sus mentiras: la historia de Elizabeth Holmes

En esta etapa, uno de sus profesores, el ingeniero químico Channing Robertson, la convenció de utilizar ese dinero en un proyecto en su laboratorio. Así, le ofreció su ayuda para patentar un dispositivo portátil capaz de administrar un medicamento, monitorear las variables en la sangre de un paciente y ajustar las dosis necesarias para alcanzar el efecto deseado.

Los millonarios que fueron engañados por Elizabeth Holmes

En tan sólo 2 años su empresa explotó, al confirmar que Theranos era capaz de realizar 1000 pruebas diagnósticas tras recolectar solo unas pocas gotas de sangre de un paciente. Autorizada para operar en casi todos los territorios de Estados Unidos, Theranos se convirtió en una poderosa multinacional con más 500 empleados y valorada en más de 9.000 millones de dólares.

De esta manera, obtuvo la atención e inversión del magnate mediático Rupert Murdoch, el antiguo secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, o la compañía Walgreen Co, dueña de la segunda cadena de farmacias más grande de los Estados Unidos. Sin embargo, en 2015, a través de publicaciones de The Wall Street Journal y The Washington Post, se conoció el fraude de esta aplicación.

Una de las investigaciones reveló que la empresa no había llegado a desarrollar la revolucionaria tecnología que proclamaba y que se valía de equipos convencionales para llevar a cabo la gran mayoría de los análisis que se le encargaban. El escándalo culminó en 2018 con el cierre de Theranos y, en agosto de 2021, inició un proceso judicial contra Holmes y algunos de sus socios por 11 cargos de fraude.

En noviembre de 2022, tras 5 años de dilatación del proceso judicial, la mujer que había sido comparada con Steve Jobs, Mark Zuckerberg o Jeff Bezzos, fue condenada a más de 11 años de prisión y a compensar a sus inversores con más de 452 millones de dólares.