Lucy Guo, la multimillonaria millennial que vive con austeridad: "Actúa como si fueras pobre, mantente rico"

Lucy Guo, cofundadora de Scale AI , posee una participación valorada en alrededor de 1.300 millones de dólares en la compañía de inteligencia artificial . A pesar de ello, su estilo de vida no refleja esa cifra. “No me gusta malgastar el dinero” , confesó la emprendedora de 30 años en una entrevista con Fortune.

Cuando enfrenta viajes extensos, opta por clase ejecutiva en vuelos de más de 16 horas . También guarda algún vestido de diseñador para ocasiones especiales. Sin embargo, en el día a día, se mueve en un Honda Civic de hace años y no le preocupa el modelo de su auto. Su asistente lo gestiona y ella lo considera suficiente.

En materia de vestuario, Lucy recurre con frecuencia a prendas gratuitas o a ofertas de Shein . Reconoce que algunas piezas no tienen la mejor calidad, pero siempre encuentra un par que cumple su función. Además, aprovecha promociones tipo “compra uno y llévate otro gratis” en servicios de delivery.

lucy guo.webp En materia de vestuario, Lucy recurre con frecuencia a prendas gratuitas o a ofertas de Shein.

Según Forbes, Lucy figura entre las cinco multimillonarias menores de 40 años, junto con personalidades como Rihanna y Daniela Amodei. Ella atribuye la ostentación de relojes y bolsos de lujo a quienes aún buscan validación social. En su caso, elige la sencillez porque ya cumplió esa etapa de inseguridad y no tiene nada que demostrar.

“Los multimillonarios que visten con sudadera y vaqueros pueden hacerlo porque no necesitan aparentar nada”, explica. En su opinión, la frugalidad real no busca generarse una imagen accesible, sino que refleja una decisión consciente de no gastar en lo innecesario.