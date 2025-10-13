Surmax: siete años de integración vertical, visión exportadora y apuesta al campo argentino

Surmax reafirma su posición como un actor estratégico dentro del sector agropecuario argentino y se prepara para su próximo gran desafío: la exportación hacia mercados árabes.

En el marco de su séptimo aniversario, Surmax reafirma su posición como un actor estratégico dentro del sector agropecuario argentino, consolidando un modelo de integración vertical que ha demostrado resiliencia frente a los desafíos económicos, políticos y sanitarios de los últimos años.

El día 23 de agosto, recibimos a nuestros inversores en la planta de American Meat, con el objetivo de mostrarles la operación industrial, los procesos de faena y comercialización, y compartir los avances financieros y estratégicos de la empresa. La visita forma parte de nuestro compromiso de transparencia y de fortalecer la confianza con nuestros socios estratégicos.

El encuentro no solo reafirmó la trazabilidad y el estándar sanitario de la carne producida, sino que también marcó un punto de partida para el siguiente gran objetivo de la compañía: la exportación hacia mercados árabes.

La empresa tiene previsto iniciar en febrero de 2026 sus primeras exportaciones con certificación Halal hacia países árabes, un mercado de alto valor agregado que demanda rigurosos protocolos de calidad y faena. Este paso, fruto de años de preparación, consolida la visión de Surmax de convertirse en un referente de la carne argentina en los principales destinos internacionales.

El campo argentino como motor financiero

En línea con su estrategia de inversión, Surmax destaca la importancia del campo argentino como motor financiero del país. A través del engorde de ganado y la producción de granos, la compañía no solo fortalece su propia cadena productiva, sino que impulsa la generación de empleo y el desarrollo de economías regionales. Para Surmax, invertir en el campo no es solo un negocio, es una manera de apalancar la estabilidad financiera nacional y proyectar crecimiento sustentable a largo plazo.

Siete años de logros y superación

Desde su fundación, Surmax ha atravesado contextos de alta volatilidad económica, crisis políticas y la pandemia global, manteniendo su capacidad de crecimiento y adaptación.

Este recorrido confirma la solidez de un sistema de negocio basado en la integración vertical, que le permite controlar y optimizar cada eslabón de la cadena productiva, desde el campo hasta la mesa del consumidor.

Crecimiento en exportaciones y venta directa

Durante este año, la compañía ha redoblado esfuerzos para incrementar el volumen destinado a la exportación, diversificando destinos y consolidando relaciones comerciales de largo plazo. Paralelamente, Surmax avanza en la venta directa al consumidor final, aprovechando nuevos canales de comercialización que le permiten ofrecer carnes de calidad premium con valor agregado, manteniendo a la vez oportunidades de negocio seguras, rentables y sostenibles para sus socios e inversionistas.

Una visión hacia el futuro

Surmax llega a sus siete años de historia con una premisa clara: crecer frente a la adversidad. Lo ha hecho en el pasado y lo reafirma hoy, con una estrategia de expansión que combina tradición ganadera argentina, innovación en procesos y un fuerte compromiso con los mercados internacionales.

El horizonte está marcado por la internacionalización y el fortalecimiento del campo argentino como pilar económico. En este camino, Surmax confirma que la integración vertical no es solo un modelo de gestión, sino una garantía de valor para el país, sus consumidores y sus inversores.