En un calendario cargado, octubre 2025 suma otra jornada especial. Hoy, lunes 13 es feriado en varias localidades de la provincia de Buenos Aires, gracias a celebraciones locales que activan el descanso para miles de personas.
Si bien este día no figura como feriado nacional, impacta directamente en escuelas, bancos y oficinas municipales de los municipios que lo conmemoran. En un mes que ya incluye fines de semana largos, esta fecha suma una nueva oportunidad para relajarse.
Feriado del 13 de octubre 2025: a quiénes les corresponde
El lunes 13 de octubre funcionará como feriado local en varias localidades bonaerenses que celebran festividades patronales. Entre ellas se destacan San Manuel, en el partido de Lobería; Urquiza, en Pergamino; Garré, en Guaminí; y Paraje Villa Roch, en Tordillo.
Estos feriados tienen un fuerte componente cultural y religioso. Cada una de las localidades homenajea a su santo patrono con misas, procesiones, peñas y ferias regionales. Además de lo simbólico, el movimiento de personas dinamiza el turismo interno y potencia el consumo en comercios y emprendimientos locales.
La jornada ofrece una excusa perfecta para conocer pueblos con historia, escapar del ritmo urbano o simplemente aprovechar un día de descanso extra. Para residentes y visitantes, el 13 de octubre se convierte en una fecha clave dentro del calendario de celebraciones locales.
Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
