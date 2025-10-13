Gabriel Rubinstein cuestionó el plan de Milei: "Hoy las decisiones de Trump y Bessent son más importantes que las de Milei"

El exviceministro de Economía advirtió que el programa de Luis Caputo depende casi por completo del sostén financiero de Estados Unidos y señaló que, sin el rescate del Tesoro norteamericano, “la economía argentina habría colapsado”.

El economista Gabriel Rubinstein , exviceministro de Sergio Massa , cuestionó la solidez del plan económico del Gobierno al asegurar que “hoy las decisiones de Donald Trump y Scott Bessent son más importantes que las de Javier Milei ” y afirmó que el programa de Luis Caputo “es débil y depende totalmente del rescate financiero estadounidense”.

Rubinstein sostuvo que la dependencia de la ayuda externa deja en evidencia la vulnerabilidad estructural del esquema económico. “El apoyo de Washington no hace más que subrayar la fragilidad del plan. Si necesitás inyecciones de liquidez todo el tiempo para evitar una corrida, no hay solidez posible ”, analizó en declaraciones a radio Milenium

Según explicó, sin el swap de US$20.000 millones y la compra de pesos argentinos por parte del Tesoro de Estados Unidos, el Gobierno se habría visto obligado a aplicar medidas de emergencia, como controles de capital más estrictos o incluso feriados cambiarios para contener la presión sobre el dólar en la previa electoral.

El exviceministro recordó los días más críticos antes del rescate norteamericano: “Perdieron mil millones de dólares en tres días. Yo pensaba: ¿qué van a hacer ahora? ¿Un nuevo cepo fuerte? ¿Devaluar antes de las elecciones? No. Estábamos al borde del precipicio” , relató.

Rubinstein remarcó que la intervención de Washington evitó un colapso, pero no resolvió los problemas de fondo. “Ningún programa es sólido si necesitás que venga un salvataje de último momento. Si no aparecía el Tesoro americano, se iba todo al diablo ”, sentenció.

Por último, advirtió que el sostén financiero de Estados Unidos podría tener un límite político. “Es un logro político ante el fracaso del plan, pero ese apoyo cesaría si Milei pierde las elecciones. En ese caso, el panorama económico sería mucho más complejo”, concluyó.

Scott Bessent confirmó el swap por u$s20.000 millones y la compra de pesos

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, confirmó el jueves pasado la asistencia financiera para Argentina, que consistirá principalmente en un intercambio de monedas por u$s20.000 millones. Ante el ruido político que generó en su país, el funcionario del gobierno de Donald Trump dijo: "No es un rescate en absoluto. Es comprar barato y vender caro". Además, afirmó que el peso "está infravalorado".

En una entrevista con la cadena Fox News, Bessent defendió la decisión de Washington de apoyar económicamente al Gobierno libertario, sacudido por la volatilidad cambiaria ante las dudas del mercado sobre la sustentabilidad del programa que implementa el equipo de Luis Caputo.

"El éxito de la agenda de reformas en Argentina es de vital importancia y una Argentina fuerte y estable ayudará a anclar un Occidente próspero, lo cual está en los intereses estratégicos de Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidaria", dijo a través de su cuenta de X al anunciar el acuerdo, respondiendo a las críticas de parte de la oposición.