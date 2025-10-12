Luis Caputo, tras el acuerdo con EEUU: "La dolarización está descartada"

El ministro de Economía aseguró que se mantendrá "el esquema de bandas y el tipo de cambio flotará”. Además, destacó el apoyo de EEUU.

El ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró que “ la dolarización está descartada ” y defendió el acuerdo alcanzado con Estados Unidos , que incluye un swap de 20 mil millones de dólares . Desde su regreso de Washington, el funcionario calificó el entendimiento como “la noticia económica más importante en décadas” y destacó el apoyo del presidente Donald Trump.

Durante una entrevista con LN+, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que el Gobierno mantendrá el esquema actual de bandas cambiarias y un tipo de cambio flotante , descartando los rumores sobre una inminente dolarización. “ Vamos a seguir en el esquema de bandas y el tipo de cambio flotará ”, precisó el ministro.

Consultado sobre la posibilidad de adoptar el dólar como moneda oficial, respondió: “ La dolarización puede ser una alternativa, sí, pero hoy está descartada ”.

"Nosotros creemos que en este momento no tenemos los dólares suficientes para asegurar una dolarización exitosa" , explicó Caputo.

En ese sentido, aseguró que el objetivo central es “encontrar un mecanismo monetario-cambiario que permita crecer lo más fuertemente posible lo más pronto posible”.

Luis Caputo celebró el acuerdo con el Tesoro de EEUU: "La noticia económica más importante desde que tengo uso de razón"

Luis Caputo celebró el acuerdo que selló la semana pasada en Washington y destacó: "Debe ser la noticia económica más importante desde que yo tengo uso de razón. Va a favor de los argentinos. Hoy, la potencia económica más grande del mundo le está diciendo a los argentinos que si sigue este rumbo económico va a hacer lo que esté a su alcance para que les vaya bien".

A su vez, ante los cuestionamientos de la oposición tras el acuerdo, ratificó que EEUU "no pide nada a cambio" y explicó: "Se van a beneficiar los dos países. EEUU no van a pedir nada que nos perjudique a los argentinos ni viceversa. Son inversiones en la economía real".

Tras ser consultado sobre el porqué del acuerdo, analizó: "El Presidente definió desde el día uno a EEUU y a Israel como sus aliados estratégicos e invirtió muchísimo tiempo y viajes en construir esta relación. EEUU identificó que esto fue un ataque político, no ocultó su obviedad el kirchnerismo", dijo durante una entrevista en LN+.

Sobre este punto, señaló que el plano político generó la suba del dólar y del riesgo país. "La economía estaba mejorando mucho más rápido de lo que la oposición se imaginaba. Cuando vieron eso, comenzaron un ataque feroz".

En esta misma línea, agregó: "También está alineado económicamente con lo que Argentina está haciendo. No deciden comprar pesos porque piensan que es una mala inversión. Bessent es una persona que se dedicó 40 años en el sector privado a evaluar y arbitrar monedas, es un especialista en eso. Le conviene como negocio. Dijo que creer que el peso está subvaluado. No te dan u$s20.000 millones porque sí, es porque confía en lo que estás haciendo".