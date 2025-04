Vicentin, sin plan ni respaldo: el juez le dio tres días para informar cuentas, contratos y deuda salarial

En tanto, el juez, al cierre del encuentro, tomó nota de dos propuestas que sobrevuelan desde hace años el proceso: la intervención judicial directa y el desplazamiento del actual directorio. Aunque no resolvió sobre ese punto, dejó abierta la posibilidad de avanzar si el escenario no cambia. En la misma línea se expresó el abogado de la Federación de Trabajadores del Complejo Oleaginoso, Sebastián Spiller, quien reclamó una intervención urgente de la empresa: “El directorio no está capacitado para seguir adelante”, afirmó.