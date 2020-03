Notas a fallos

Cuando el cliente del ejecutado se encuentre notificado del embargo que pesa sobre su vendedor, al no retener las sumas debidas al ejecutado hasta el monto de la suma embargada, posibilita al Fisco Nacional extender la ejecución sobre el comprador.

Pues, como confirmó la Cámara Federal, el comprador debió acreditar que no omitió el cumplimiento del embargo decretado sobre los créditos que la ejecutada principal tuviese a su respecto, lo cual no hizo, en especial, si se tiene en cuenta que el organismo recaudador acompañó el detalle de las facturas emitidas por aquél entre el 29/3/19 y el 9/5/19, que dan cuenta de la existencia de operaciones comerciales donde el demandado le factura ventas sin que éste haya capturado los fondos que debería haber pagado por esas compras.

Finalmente, confirmó el Magistrado que la compradora no había demostrado en forma fehaciente que no omitió el cumplimiento del embargo decretado sobre los créditos que la ejecutada principal tuviese a su respecto, acompañando las pruebas apropiadas que respaldaran sus dichos, como ser copias fehacientes de libros contables y/o registros o documentos que acreditaran una real imposibilidad de cumplir con la manda judicial.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV,“AFIP - DGI c/ P.L. RIVERO Y COMPAÑIA SOCIEDADANONIMA s/EJECUCION FISCAL - AFIP”, Exp. 12341/14, del 27/02/2020.

GANANCIAS

Exención. Asociación civil sin fin de lucro. Desnaturalización.

Desde el punto de vista de la realidad económica, no podía reconocerse la exención a quien realizaba una actividad con fines de lucro, que consistía principalmente en la venta de cursos y seminarios, y que por su magnitud se alejaba de sus objetivos estatutarios.

Tal es el criterio de la Cámara Federal al confirmar la resolución del Fisco Nacional que revocó el Certificado de Empadronamiento de una Asociación sin fin de lucro dedicada a brindar cursos y seminarios.

En esos términos, el Magistrado hizo suyo los argumentos del Juez de primera instancia, manifestando que la exención del art. 20, inc. f), de la ley de impuesto a las ganancias, establece como requisito que las ganancias y el patrimonio de las asociaciones, fundaciones y entidades civiles se destinen a los fines de su creación y que no se distribuyan -ni directa, ni indirectamente- entre los socios.

Ello así, entendió que la totalidad de los ingresos de la Asociación provenían de la venta de los cursos que dictaba; que dentro del rubro intangibles figuraba la marca “IEEC”, que pertenecía a dos miembros y que estos vendieran a la Asociación en U$S 100.000, por lo cual, la actividad de la Asociación era comercial, ya que sus ingresos se correspondían con la retribución por la venta de cursos y la diferencia de honorarios que perciben uno de sus miembros y su cónyuge, con los honorarios de los demás profesores,constituía una distribución de utilidades, cuyo efecto consistía en desnaturalizar la institución, porque la norma en estudio dispone la exclusión total de ventajas para los asociados.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal– Sala I,“ACEP c/ EN-AFIP-DGI-RESOL 272/11 (RPAL) s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA”, Exp. 21.514/12, del 09/03/2020

MONOTRIBUTO

Concesión de cautelar

ante la exclusión.

Si el contribuyente logra acreditar, aunque sea someramente, que existen causales fundadas para cuestionar su exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), entonces la medida cautelar podría ser una vía idónea para lograr su rápida reincorporación dentro de dicho sistema.

Así lo entendió la Cámara Federal, al confirmar los términos del fallo de primera instancia, convalidar la cautelar ya decretada y mandar a AFIP a reincorporar al contribuyente dentro del monotributo.

Para así decidir, el Tribunal sostuvo que el Fisco Nacional no habría tenido en cuenta la nota de Crédito No 0002- 00000002 emitida por la anulación de la factura No 00002-00000040, por la suma de $147.600.

En virtud de ello, concluyó que si se descontara tal suma, no habría correspondido -en principio- la exclusión del Régimen del Monotributo efectuado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, puesto que los ingresos en cuestión no habrían superado la suma de $896.043,90 prevista para la Categoría H, en la cual se encontraba incluido el actor.

Un factor determinante, fue la comunicación -vía correo electrónico- entre el contribuyente y su cliente, en la cual la empleadora le informó al actor que la factura N0 00002-00000040 fue confeccionada por un valor de $147.600 y debió ser determinada por $14.760, en virtud de ello el contribuyente emitió la factura N0 00002-00000041 por el valor de $14.760 y la nota de crédito N0 0002-00000002, por la suma de $ $147.600.

Finalmente, la Cámara admitió que el rechazo de la medida cautelar solicitada, es susceptible de acarrear consecuencias más dañinas al peticionario que los eventuales perjuicios que su admisión podría producir a su adversaria.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V– “ OLIVEROS, ALEJANDRO GABRIEL DEMANDADO: EN-AFIP s/INC DE MEDIDA CAUTELAR”, Expte. 33.300/2019/1, del 05/03/2020

(*) www.horaciocardozo.com.ar. Profesor del Posgrado en Derecho Tributario (UBA-Derecho)