Situación económica: los contadores solicitan prorrogar el régimen especial de facilidades

Desde la implementación del régimen hasta la fecha la situación económica no ha mostrado signos de mejoría y por la tanto, el mantenimiento de planes de pagos especiales ante tales circunstancias, favorecen el cumplimiento voluntario

El fisco nacional con el objetivo de facilitar el ingreso de los tributos y optimizar la cancelación de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó en junio de 2025 un nuevo plan especial de facilidades de pago mediante la Resolución General 5.711 destinado a regularizar obligaciones fiscales y de seguridad social vencidas hasta el 30 de abril de 2025, inclusive.

Pueden adherirse las personas humanas, sucesiones indivisas, micro, pequeñas y medianas empresas (tramos 1 y 2), entidades sin fines de lucro, empresas del sector salud, y el resto de contribuyentes.

El plazo original de acogimiento se ubicaba entre el 1/7/25 y el 31/12/25. No obstante, por medio de la RG 5.777 que rige desde el 3/11/25, se extendió la fecha de corte de las deudas incluidas llevándolas hasta el 31/8/25

El mismo día que vencía la vigencia de la RG 5.711, la ARCA a fin de mantener la posibilidad de regularización, extendió el plazo de adhesión hasta el 31/3/26 por Resolución General 5.808.

Como se desprende en pocos días más vencería la posibilidad de regularizar deudas ante la ARCA , motivo por el cual la Federación de Consejos Profesionales en Ciencias Economías -FACPCE - (que nuclea a todos los consejos del país) se dirigió al titular del organismo fiscal, Andrés Edgardo Vázquez, a los fines de solicitar la prórroga del régimen especial de facilidades de pagos.

A tales fines, la citada federación, aduce que aún persisten numerosas fiscalizaciones de períodos bastante “antiguos” que por diversos motivos no han podido ser finalizadas y, por ende, de mantenerse la fecha actual, no podrán gozar de los beneficios del plan de facilidades.

Asimismo, destaca la institución que la actividad económica -salvo contados sectores- se encuentra en un período de marcado estancamiento lo que provoca serias dificultades al sector PYME debido a la reducción de sus operaciones de venta.

En consecuencia, con fundamento en dichos motivos y aras de facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, la FACPCE solicita al ente recaudador se extienda hasta el 31 de agosto de 2026 el plazo de acogimiento al régimen de la RG 5711 y se amplíen las obligaciones incluidas incorporando las vencidas hasta el 28-02-2026 (antes 31/8/25)