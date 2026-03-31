CABA prorrogó el plazo para solicitar exención de Inmobiliario y ABL de hoteles y restaurantes Por Lidia M. Santacruz + Seguir en









La AGIP amplió la posibilidad para que los contribuyentes del sector soliciten la exención de pago de tales obligaciones correspondientes al primer semestre de este año.

Más plazo para el sector gastronómico y hotelero para pedir exención de pago de Inmobiliario y ABL

El fisco porteño, de acuerdo a lo dispuesto las Cláusulas Transitorias 1 y 2 de la Ley 6.926 reglamentó el beneficio de eximir del pago del Impuesto Inmobiliario y la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) durante el primer semestre del corriente año, al sector gastronómico y hotelero ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenas Aires (CABA).

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La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), dictó la Resolución 629/25 disponiendo el procedimiento a seguir por los sujetos alcanzados por la eximición de pago de tales tributos.

El beneficio es a pedido de parte, es decir debe solicitarse ante la AGIP. El reconocimiento de la exención de las cuotas enero a junio 2026 debía solicitarse a través de Trámites a Distancia (TAD) del Sistema de Documentos Electrónicos (SADE), hasta el 31 de marzo de 2026, pero dicho plazo fue extendido por el ente recaudador hasta el 30 de abril de este año.

La medida alcanza a restaurantes, bares, hoteles, hospedajes, heladerías, etc., siempre que las actividades taxativamente enunciadas en la ley, se encuentren declaradas y codificadas de acuerdo con el Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES) y que la actividad declarada se desarrolle en el inmueble por el cual se pide el beneficio, exclusivamente.

Datos requeridos y crédito fiscal A tales efectos debe informarse

Número de partida inmobiliaria. Domicilio de explotación inscripto en el Registro de Domicilio de Explotación (RDE).

Fecha de inicio y finalización del contrato de locación o comodato, en caso de corresponder.

Nombre y apellido o razón social del locatario o comodatario, según corresponda.

CUIT del locatario o comodatario, de corresponder.

Actividad declarada en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. En el caso que el contribuyente hubiera abonada de forma anticipada en pago anual del Inmobiliaria y ABL, la resolución de AGIP prevé que se le reconocerá un crédito fiscal equivalente a seis doceavas (6/12) partes del monto ingresado, que será imputado de oficio para la cancelación de obligaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2027