La saga del desabastecimiento

Influencia de la visión imperial. Al momento de considerar los antecedentes normativos en materia de control de precios y abastecimiento resulta ilustrativo remontarnos a las disposiciones del Imperio romano y evocar, entonces, la compilación del Digesto latino (533 d.C) cuando consigna: “Por la Ley Julia se establece una pena vinculada con el encarecimiento de víveres contra aquel que hiciese una sociedad o que procediese en forma tal que hiciera subir el precio de los víveres”, o bien, a los estatutos corporativos medievales como las Partidas, en los cuales se contemplaba la posibilidad de aplicar sanciones a las coaliciones que impusieran precios. En esa misma línea, las leyes francesas del 14 de junio de 1791 y del 26 de julio de 1793, fuentes del artículo 419 del Código penal de 1810, prohibían los acuerdos destinados a fijar el precio de las mercaderías e incriminaban los acaparamientos que impidieran la concurrencia y permitieran exagerar los precios, previéndose, inclusive, la pena de muerte para los casos en que se sustrajeren de la circulación mercancías o géneros de primeras necesidad. En ese devenir normativo, cabe incluir: la Ley Sherman (EE.UU. 1890) o el Código Penal español de 1995 que, en la dirección del Proyecto alternativo alemán, incluyó normas penales sobre detracción de productos de primera necesidad y respecto de los ardides desplegados para alterar los precios.

Contornos. Por su parte, en la legislación argentina han coexistido, y mantenido, a lo largo de nuestra historia, distintas normas que se han ocupado -en el marco de diversas orientaciones en materia de política económica- de establecer pautas comerciales en materia de precios y abastecimiento. Entre esos antecedentes, podemos destacar: la incorporación del delito de agiotaje en el Proyecto de Código Penal de 1891 (redactado bajo la influencia del Código penal holandés); la ley 16.454 (Ley A) elaborada en 1964 con el aporte de los profesores Enrique Bacigalupo y Esteban Righi (aprobada durante el gobierno radical del Dr. Arturo U. Illia) y la Ley 20.680 de Precios y Abastecimiento sancionada durante la presidencia de Juan Domingo Perón (25/6/1974) que fuera modificada, con distintos niveles de acierto en cuanto a los grados efectivos de tutela, por la Ley 26.991/2014 (regulatoria de las Relaciones de producción y consumo).

Derecho a la subsistencia. Desde principios del año pasado, organismos como la AFIP, el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Comercio o el Banco Central vienen controlando la comercialización y el transporte de cargas en toda la geografía del país. En días recientes, a raíz de la escasez de algunos alimentos y luego de analizar la información disponible, se pudo comprobar una importante caída en la producción y tráfico en los rubros harinas, aceites, arroz y otros productos que componen la canasta alimenticia. Ante esta situación, en función de las previsiones expresas de las leyes 20.680 y 27.541 (de emergencia pública), y con el objeto de preservar el acceso a productos que satisfacen necesidades básicas de la población, la Secretaría de Comercio Interior procedió a intimar a los remisos para que incrementen su producción -acorde a la capacidad instalada- de modo de asegurar el abastecimiento. En este contexto, no podemos dejar de traer a la memoria que ciertas maniobras de desabastecimiento han sido aprovechadas para generar también situaciones de inestabilidad político-institucional, incrementar injustificadamente los precios, retener mercaderías y conformar un mercado negro que opera como antesala del contrabando de mercancías. Tal como ocurre a través del Corredor Litoral (terrestre y fluvial) donde, desde hace décadas, se despliegan distintos comportamientos ilícitos que conducen, no sólo al lavado de activos sino también a otros injustos precedentes como ser: el contrabando de alimentos y armas, la trata de personas y el narcotráfico. Precisamente, y en atención a la dimensión geopolítica de esta problemática, la Unidad de Información Financiera propuso el año pasado introducir esas cuestiones en el temario del Sub Grupo de Trabajo 4 del MERCOSUR con el propósito de poder acordar acciones conjuntas adecuadas a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En esos escenarios, a los efectos de encauzar y dar sentido al análisis de la economía en general y de los instrumentos orientados a fiscalizar los delitos económicos en particular, entendemos que es necesario dar un salto cualitativo, metodológico y comunicacional, que conduzca a instalar esta problemática en el imaginario social. Ello de modo de “animarnos a conocer”, construir subjetividad, y poder reflexionar sobre estas cuestiones desde la perspectiva de un pensar situado en torno al interés nacional, solidario y humanista, que permita reforzar un orden económico financiero transparente, que dé respuesta a los requerimientos de la sociedad y contribuya a resolver las carencias de los nuestros hermanos los pobres.