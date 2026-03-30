Más de un tercio de las empresas en Argentina ofrece beneficios para el retiro

El 45% de los trabajadores de todo el mundo dicen que los empleadores deberían ayudar a los empleados a ahorrar para la jubilación y las necesidades a largo plazo.

Según nuestra última Encuesta de Beneficios, el 36% de las empresas en el país ofrecen beneficios vinculados al Retiro (era del 21,8% en 2023).

La proporción de personas de 65 años o más casi se duplicará en 25 años, según las proyecciones. Este escenario es un tema que ya está ocupando la agenda de prioridades a nivel mundial, ya que los ahorros para la jubilación no alcanzarán para sustentar vidas más largas y es posible que no haya suficiente población económicamente activa para sostener los sistemas previsionales.

¿Qué rol pueden asumir las empresas para enfrentar este desafío? Sin dudas, uno muy relevante: de acuerdo al último estudio de Sentimiento del Empleado de Aon, el 45% de los trabajadores de todo el mundo dicen que los empleadores deberían ayudar a los empleados a ahorrar para la jubilación y las necesidades a largo plazo.

En Argentina el tema está tomando relevancia. Según nuestra última Encuesta de Beneficios, el 36% de las empresas en el país ofrecen beneficios vinculados al Retiro (era del 21,8% en 2023). El 10% de las empresas que brindan estos planes garantizan a los empleados un monto preestablecido al momento de su retiro, calculado en función del salario y los años de servicio del empleado.

Estos datos nos hablan de una realidad que cobra cada vez más importancia, con un gran recorrido por hacer. En este contexto de enorme volatilidad a nivel global, hay varias estrategias que pueden seguir las empresas para tomar un rol cada vez más activo y sustancial para fortalecer sus equipos y brindarles mayor tranquilidad para pensar el día después de la vida laboralmente activa:

En primer lugar, es clave que las organizaciones revisen cómo los beneficios actuales ofrecidos impactan la preparación para la jubilación, dónde hay brechas en la cobertura y qué beneficios están siendo subutilizados o deberían agregarse para ayudar a cerrar esa brecha.

Por otro lado, es muy importante integrar el bienestar y el asesoramiento financiero como un beneficio estándar. Brindar acceso fácil a capacitación de alta calidad, incluidas opciones de instrucción digital y robótica, para ayudar a los empleados de todas las edades a tomar decisiones informadas sobre estrategias de ahorro, inversión y de acumulación.

En tercer lugar, es fundamental pensar en soluciones de jubilación personalizadas teniendo en cuenta las personas de diferentes edades que conviven en un espacio de trabajo. A medida que las personas trabajan más tiempo, una fuerza laboral compuesta por cinco generaciones se ha vuelto más común.

Las prestaciones de jubilación son sistemáticamente más bajas para las generaciones más jóvenes, aun cuando afirman que los empleadores desempeñan un papel importante. Los empleados de mayor edad pueden estar más preocupados por estirar sus ahorros, administrar los costos de salud o hacer una transición gradual hacia la jubilación. Los empleados de mediana edad pueden centrarse en las prestaciones de salud para sus familias o en abrir cuentas de ahorro para la universidad. En definitiva, las estrategias de prestaciones que tratan a todos los empleados por igual no darán resultados.

Existe un tema sustancial y complementario al retiro que está ganando mayor prevalencia en la región y en Argentina: el Seguro de Vida. Según la Encuesta de Beneficios mencionada, el 85% de las compañías de nuestro país lo ofrecen como pilar estratégico de su programa de beneficios. Tanto los seguros de vida como de accidentes se han vuelto esenciales, porque reflejan los valores de la región, abordan carencias sistémicas en la protección pública y constituyen un pilar importante para las organizaciones que cuidan el bienestar financiero del talento.

En síntesis: las organizaciones debemos repensar la jubilación tradicional y abordar una transición gradual que facilite la planificación de la sucesión y la transferencia de conocimientos, evitando así una salida repentina por agotamiento extremo o problemas de salud. Las empresas que consideran la jubilación no como un evento que marca el final de la carrera profesional, sino como una estrategia integral de bienestar financiero multigeneracional, estarán mejor posicionadas para atraer, retener, involucrar y apoyar a las personas en cada etapa de su carrera.

Head of Human Capital Solutions para Argentina en Aon