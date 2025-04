Cien años de devaluación

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Devaluando Buendía había de recordar aquella tarde remota del 14 de abril de 2025 en la que su padre lo llevó a leer la reciente crónica de una devaluación anunciada que en un pasaje sostenía: “En el caso argentino no hay incertidumbre ni dudas: en abril de 2025 habrá una devaluación del peso. Incluso puede establecerse que la magnitud del incremento del tipo de cambio será en números redondos de entre el 10 y el 20 por ciento” ( https://www.ambito.com/opiniones/dolar-no-es-incertidumbre-la-devaluacion-avanza-n6127237 ).

Le llamó la atención que no hubiera cálculos que sostuvieran semejante aseveración temeraria, aunque luego razonó que la matemática suele utilizarse en economía fuera de su ámbito de validez, olvidando la política, la importancia de las relaciones de poder y las exigencias públicas de los organismos transnacionales a los funcionarios sumisos, desnacionalizadores y extranjerizantes. Instantes después, recordó un viejo artículo periodístico del 2 de marzo de 2002 cuyo título era “El plan para extranjerizar el gobierno argentino” en el que se afirmaba: “No es un chiste. Esa es la propuesta de ocupación de la Argentina que acaba de lanzar al ruedo en los círculos financieros internacionales el economista Rudiger Dornbusch, quien propone intervenir el gobierno argentino con un equipo de extranjeros que asumiría el manejo de áreas críticas como el control del gasto público, la emisión de pesos y la administración tributaria […] Argentina debe resignar la soberanía de su administración monetaria, fiscal y regulatoria por un período determinado, digamos cinco años”.

Le pareció inverosímil, aunque luego lo vinculó al hecho de que, poco más de dos décadas después, los representantes de intereses extranjeros, de grandes bancos en particular, ya estaban en funciones. Dijo en voz alta: “Se está extranjerizando el gobierno argentino con funcionarios vinculados a bancos extranjeros en las áreas sensibles de la economía y un presidente que parecería aspirar a que Argentina se convierta en el quincuagésimo primer estado norteamericano en momentos en que Trump ensaya una ‘hemisferización’ o ‘estadounidización’ de occidente para recuperar terreno perdido”.

Con la irrefrenable ansiedad de querer entender lo que ocurría y prever el futuro, dio con un periódico en el que podía leerse: “Como se experimentó en la etapa final tanto del modelo de convertibilidad como del gobierno de Macri, la administración cambiaria o el denominado ‘cepo’ es, antes que un instrumento de política económica, la manifestación de la relación de la estructura económica argentina con otras economías más productivas. Así es: la administración cambiaria o ‘cepo’ es una consecuencia del límite lógico de la estructura económica argentina en general y del propio modelo en marcha en particular. Puede administrarse, intentarse su mejora o superación, pero se parte de esta relación que existe con independencia de las políticas económicas que se desplieguen” ( https://www.ambito.com/opiniones/las-contradicciones-del-modelo-el-fmi-y-el-gobierno-esto-es-lo-que-se-viene-n6028185 ). Detuvo la lectura y quedó en silencio.

Continuó leyendo un poco más. Sin embargo, antes de llegar a la línea final ya había comprendido que, si no se modificaba el perfil productivo, la inserción en la economía mundial y la distribución del ingreso por una más justa, no podría salirse jamás de esa situación y los habitantes de esa nación, que no era Macondo, continuarían siendo una estirpe condenada, desde siempre y para siempre, a cien años de devaluación.

* Economista UBA-UNDAV.