De implementarse: ¿sería sostenible la dolarización en el tiempo? Ocho puntos de inviabilidad

Hoy se está debatiendo mucho la propuesta de Javier Milei de dolarizar la economía argentina. Y desde que obtuvo el primer lugar en las elecciones primarias se le está prestando todavía más atención a dicha idea, existiendo un largo debate sobre si es posible o no de implementar. Es verdad que las dificultades para llevarla a cabo son muchas. Pero en esta nota no buscaremos discutir si es posible de aplicar, sino de evaluar las consecuencias de que, efectivamente, se lo haga. Es decir, no evaluaremos si es factible que se realice sino si, una vez implementada, sería sostenible en el tiempo. Pues existen ocho puntos fundamentales que indican que claramente es una medida inviable macroeconómicamente.