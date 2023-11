Empresas públicas eficientes, estrategia de capitalismo maduro

Puede ser probable que no se privaticen todas las empresas al principio, sino se lleve adelante un “managment técnico” que mediante concurso elija las autoridades empresariales.

“Todo lo que pueda quedar en manos del sector privado, quedará en manos del sector privado” , definió el presidente electo Javier Milei apenas horas después de haber triunfado en el balotaje. Esta definición de principios es la carta fundacional de lo que va a ser su gestión de gobierno en un área sensible como lo es la gestión de empresas públicas.

Puede ser probable que no se privaticen todas las empresas al principio, sino se lleve adelante un “managment técnico” que mediante concurso elija las autoridades empresariales, es decir, reducción de participación sumado a exgerentes de multinacionales o “idóneos”, con la finalidad que al Estado no le cueste un solo peso –o dólar- la gestión de dichas empresas que no se puedan pasar a manos privadas por motivos varios, como pueden ser por falta de oferentes o por estrategia política.